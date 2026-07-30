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Los alimentos claves para cuidar la salud de tu corazón

Protege tu corazón: las mejores opciones nutritivas para incluir en tu dieta. Fortalece las arterias con estos alimentos.

Julián Martínez

Cómo cuidar el corazón.

Cómo cuidar el corazón.

Proteger el corazón es vital. Estos son los alimentos a diario que ayudan a prevenir problemas cardiacos.

Alimentos recomendados para tu corazón

Los pescados ricos en omega tres marcan la diferencia en la salud. El salmón y la sardina cuidan las arterias y regulan la presión arterial sin complicaciones.

Las frutas secas como las nueces ofrecen grasas saludables para el cuerpo. Consumir un puñado al día reduce el colesterol malo y fortalece todo el sistema circulatorio.

El aceite de oliva virgen extra contiene antioxidantes. Usar este ingrediente para cocinar o aderezar ensaladas ayuda a proteger la estructura de las arterias.

Los frutos rojos contienen nutrientes beneficiosos para los vasos sanguíneos. Las fresas y los arándanos ayudan a mejorar el flujo sanguíneo y cuidan las células del cuerpo.

La avena es una opción ideal para la primera comida del día. Su fibra soluble limpia el exceso de grasa en la sangre y apoya el trabajo cardiaco.

Receta de guiso de lentejas para días fríos

Receta de guiso de lentejas para días fríos

El aguacate o palta aporta potasio y ácidos grasos favorables para el organismo. Incorporar este fruto en las comidas ayuda a mantener estables los niveles de la presión sanguínea.

Las legumbres como las lentejas aportan proteína vegetal y fibra de calidad. Su consumo frecuente equilibra el nivel de azúcar y cuida la salud cardiovascular a largo plazo.

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