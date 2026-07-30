Los alimentos claves para cuidar la salud de tu corazón

Proteger el corazón es vital. Estos son los alimentos a diario que ayudan a prevenir problemas cardiacos.

Los pescados ricos en omega tres marcan la diferencia en la salud. El salmón y la sardina cuidan las arterias y regulan la presión arterial sin complicaciones.

Las frutas secas como las nueces ofrecen grasas saludables para el cuerpo . Consumir un puñado al día reduce el colesterol malo y fortalece todo el sistema circulatorio.

El aceite de oliva virgen extra contiene antioxidantes. Usar este ingrediente para cocinar o aderezar ensaladas ayuda a proteger la estructura de las arterias.

Los frutos rojos contienen nutrientes beneficiosos para los vasos sanguíneos. Las fresas y los arándanos ayudan a mejorar el flujo sanguíneo y cuidan las células del cuerpo.

La avena es una opción ideal para la primera comida del día. Su fibra soluble limpia el exceso de grasa en la sangre y apoya el trabajo cardiaco.

Receta de guiso de lentejas para días fríos Shutterstock

El aguacate o palta aporta potasio y ácidos grasos favorables para el organismo. Incorporar este fruto en las comidas ayuda a mantener estables los niveles de la presión sanguínea.

Las legumbres como las lentejas aportan proteína vegetal y fibra de calidad. Su consumo frecuente equilibra el nivel de azúcar y cuida la salud cardiovascular a largo plazo.