El secreto del papel aluminio en la alacena: por qué todos lo están aplicando

Con los cambios de temporada suben los niveles de humedad por lo que proteger los alimentos almacenados se vuelve una prioridad. Es en este escenario donde el papel aluminio se consolida como una de las soluciones más recomendadas por expertos en orden.

Según señalan los expertos, ubicarlo en la zona de cocción es clave porque en ese lugar las fluctuaciones térmicas son frecuentes. Este material ayuda a mantener un microclima seco dentro de las alacenas.

Además, resulta un aliado clave para evitar que las plagas domésticas colonicen los empaques abiertos.

El papel aluminio es la solución para la alacena.

Al no emplear insecticidas ni productos sintéticos, se trata de una opción totalmente segura para estar en contacto indirecto con víveres de consumo diario.

Para realizar este truco, primero hay que vaciar la alacena y realizar una limpieza de la superficie con un trapo húmedo. Medir cada estante y cortar el papel aluminio colocándolo con el lado brillante hacia arriba.

Se aconseja fijar el material con cinta adhesiva.

Esta opción es una alternativa fácil y económica que es una aliada para conservar mejor los espacios, especialmente cuando se trata de alimentos y paquetes que ya fueron abiertos.