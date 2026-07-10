Por qué hay que poner bolas de papel aluminio en el lavarropas y para qué sirven

Las pequeñas bolas de papel aluminio actúan como conductoras dentro del lavarropas, descargando la energía estática acumulada en prendas sintéticas.

El truco del papel aluminio en el lavarropas se volvió popular para mejorar el lavado de algunas prendas. Foto: Shutterstock

Colocar bolas de papel aluminio en el lavarropas es uno de los trucos virales más populares y efectivos del último tiempo. Aunque genera curiosidad, su objetivo en la limpieza es muy simple: eliminar por completo la electricidad estática de las prendas y optimizar los resultados de cada lavado.

Cómo funciona el papel aluminio dentro del lavarropas Aunque puede parecer extraño, el papel aluminio tiene una función relacionada con la carga eléctrica que acumulan algunas telas durante el ciclo de lavado. Al introducir pequeñas bolas hechas con este material dentro del tambor, se busca disminuir ese efecto y evitar que la ropa se adhiera entre sí.

Este método suele recomendarse especialmente para prendas sintéticas, como aquellas elaboradas con poliéster, que tienden a generar más electricidad estática. Las bolas de aluminio actúan como un conductor y ayudan a descargar parte de esa energía acumulada mientras la ropa se mueve dentro del lavarropas.

El papel aluminio tiene un uso poco conocido fuera de la cocina: también puede aplicarse durante el lavado. Foto: Archivo Cómo usar las bolas de aluminio en el lavado Para aplicar este truco solo hay que formar dos o tres bolas compactas con papel aluminio y colocarlas junto a la ropa antes de iniciar el ciclo. Es importante que estén bien apretadas para evitar que se desarmen durante el lavado y que puedan reutilizarse varias veces.