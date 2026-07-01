Cada cuánto tiempo recomiendan los técnicos limpiar la goma de la puerta del lavarropas para que no se rompa

La acumulación de residuos en la goma del lavarropas, si no se limpia regularmente, puede generar moho y hongos, advierten los técnicos.

El mantenimiento de la goma de la puerta del lavarropas es vital para extender la vida útil del electrodoméstico y prevenir así filtraciones de agua. Este es un artefacto que sufre el desgaste diario, por eso la limpieza es importante.

Limpieza de la goma del lavarropas La goma cumple la función indispensable de garantizar un cierre hermético para que el agua no se filtre durante los ciclos de lavado. Con el uso diario, sus pliegues se convierten en un imán para los restos de jabón, el suavizante, las pelusas de la ropa y la suciedad en general, transformándose en el escenario perfecto para problemas mayores.

La limpieza del lavarropas es importante. De acuerdo con los técnicos, la goma o fuelle debe recibir una limpieza profunda al menos una vez al mes. De lo contrario, la acumulación de desechos puede alterar la flexibilidad del material, haciendo que sella mal y provocando pérdidas de agua persistentes que dañan el entorno y el propio aparato.

Por su parte, técnicos de marcas líderes como Siemens explican que la combinación de humedad constante y residuos atrapados en los pliegues genera un ambiente ideal para la proliferación de moho y hongos.

Paso a paso Para evitar el deterioro prematuro de la goma y garantizar un funcionamiento óptimo, los manuales de mantenimiento sugieren adoptar una rutina sencilla pero efectiva. Pasar un paño seco por el interior de los pliegues inmediatamente después de terminar el último lavado del día para retirar el agua estancada.