Por qué deberías ponerle sal y detergente al lavarropas

Lavar la ropa es una de las rutinas domésticas más repetidas en cualquier hogar. El lavarropas se enciende entre una y tres veces por semana. Sin embargo, a veces las prendas salen sucias, por eso la solución es la sal .

El universo de los trucos caseros ofrece una alternativa tan económica como sorprendente para mejorar los resultados sin gastar de más ni recurrir a químicos agresivos. La clave está en usar la sal de mesa.

Combinar el detergente habitual con un toque de sal potencia el lavado de manera integral . Lejos de dañar la ropa, esta mezcla actúa como un escudo protector para los tejidos y ofrece múltiples beneficios.

Con la sal se evita que la ropa pierda su brillo. Foto: SHUTTERSTOCK

Consejos para que el lavado de las mantas en el lavarropas salga perfecto Foto: SHUTTERSTOCK

Por un lado, la sal ayuda a que los pigmentos se adhieran con más fuerza a las fibras textiles, previniendo que la ropa pierda su brillo y se destiña con los sucesivos lavados. Por otro lado, su capacidad de disolución la convierte en una gran herramienta para combatir la suciedad más rebelde y arraigada.

Además, ayuda a ablandar el agua dura, lo que se traduce en prendas menos rígidas al tacto.

Implementar este truco es sumamente sencillo y admite dos variantes según la necesidad. Para un lavado general alcanza con incorporar una pequeña cantidad de sal junto al detergente en el compartimento correspondiente del lavarropas antes de iniciar el ciclo.

Mientras que en caso de manchas difíciles, se puede aplicar la sal directamente sobre la zona afectada unos minutos antes de introducirla al tambor.