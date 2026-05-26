Las plantas respaldadas por la ciencia que ahuyentan a las cucarachas

Las cucarachas se mantienen como una de las principales amenazas para el hogar. En este contexto, la ciencia muestra su atención hacia la botánica, validando plantas que actúan como barreras eficaces, seguras y económicas. Además, se consiguen de manera fácil.

Diversas investigaciones universitarias confirman que ciertas especies aromáticas contienen compuestos capaces de repeler e incluso alterar el comportamiento de las plagas.

Una de las especies más destacadas es el romero . Avalado por estudios del Servicio de Extensión AgriLife de la Universidad Texas A&M, esta planta destaca por su persistente fragancia. Al distribuir ramas frescas o secas en áreas críticas de la casa, como zócalos, despensas y accesos, se genera un entorno inhóspito que frena el avance de los insectos. Además, la colocación estratégica de macetas con romero en ventanas y patios funciona como una primera línea de defensa física.

Otra opción es la menta y la hierba gatera, cuyas propiedades fueron testeadas por las universidades estatales de Iowa y Auburn. Los expertos comprobaron que el aroma de estas plantas genera una reacción de huida inmediata.

Al colocar hojas machacadas o pequeñas bolsas con hierba gatera triturada detrás de grandes electrodomésticos o en rincones oscuros, las cucarachas desvían sus rutas habituales, abandonando sus fuentes de alimento y refugio.

menta Menta, una de las plantas contra las cucarachas.

Por su parte, el laurel se consagra como la opción ideal para la protección pasiva a largo plazo, una estrategia respaldada por organismos como el Conicet y la Universidad de Nebraska-Lincoln. A diferencia de las anteriores, las hojas de laurel seco ofrecen un efecto residual que perdura durante meses, lo que las hace perfectas para resguardar cajones o zonas de difícil acceso.

A pesar del sólido respaldo científico, los especialistas advierten sobre las limitaciones de este método natural. La principal advertencia radica en que las plantas aromáticas son herramientas de prevención y exclusión, por lo que no resultan suficientes para erradicar una infestación severa ya instalada.

Asimismo, existe una incompatibilidad crítica: nunca deben combinarse estas plantas con cebos o geles insecticidas comerciales, dado que el fuerte poder repelente de los vegetales evitará que los insectos se acerquen al veneno, anulando la estrategia química.