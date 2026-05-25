El escudo de invierno para las plantas: los tres errores que hay que evitar cuando baja el termómetro

El invierno es la verdadera prueba de fuego para la supervivencia de las plantas exteriores. Los balcones, patios y jardines quedan a merced de las heladas nocturnas, la humedad constante y las caídas drásticas de temperatura, factores que pueden fulminarlas.

Para que el jardín no sufra las consecuencias del frío, los expertos coinciden en que no se trata de trabajar más, sino de cambiar la estrategia. Existen algunos consejos para no perder las especies más lindas con el frío.

El error más común cuando llega el frío es mantener la misma rutina de riego que en los meses cálidos. Con las bajas temperaturas, la evaporación disminuye drásticamente y el sustrato retiene el agua durante días, o incluso semanas. Se aconseja regar tocando primero la tierra y si hay humedad un par de centímetros por debajo de la superficie, guardar la regadera. El invierno exige riegos espaciados y controlados.

Una sola noche bajo cero puede quemar los tejidos de las hojas y tallos más sensibles en cuestión de horas. Si las plantas están en zonas expuestas, se necesita un plan de evacuación o protección.

Para eso se aconseja mover las macetas más delicadas a sectores techados o pegados a las paredes de la casa (que retienen más el calor) antes de que caiga la noche. Para los ejemplares más grandes o fijos, las telas de protección térmica o fundas antiheladas son la mejor inversión para crear un microclima seguro.

Por otro lado, el consejo que está revolucionando las recomendaciones de los especialistas en redes no tiene que ver con tapar las plantas, sino con nutrirlas desde la raíz. Durante los meses fríos, el suelo tiende a "dormirse", por lo que se aconseja un tratamiento de choque biológico: humus de lombriz enriquecido con micorrizas.

Ajustando el riego, protegiendo del hielo y alimentando el suelo de forma inteligente, las plantas no solo sobrevivirán al invierno, sino que despertarán en primavera con una fuerza imparable.