Las 3 plantas más efectivas para ahuyentar alacranes del hogar

Expertos revelan las 3 plantas con aromas intensos que funcionan como repelente natural contra alacranes, ideal para tu hogar y jardín.

La lavanda, la menta y la ruda son algunas de las plantas más utilizadas para alejar alacranes. Foto: Shutterstock

Aunque la presencia de alacranes suele asociarse al calor y el verano, las búsquedas sobre cómo combatirlos se mantienen vigentes todo el año. Por suerte, no es necesario siempre recurrir a productos comerciales, a veces, algunas plantas resultan útiles para esto y pueden ayudar a repelerlos de forma natural gracias a sus olores intensos.

Lavanda La lavanda es una de las opciones más utilizadas para repeler insectos y otros animales pequeños gracias a su aroma fuerte y persistente. Aunque para las personas suele resultar una fragancia agradable y relajante, distintos especialistas señalan que el olor puede resultar sumamente molesto para los alacranes. Por este motivo, se acostumbra colocarlas cerca de ventanas, puertas o jardín para ayudar a mantener alejadas distintas plagas.

Menta La menta también aparece entre las variedades recomendadas por su perfume penetrante. Además de utilizarse directamente en jardines o macetas, algunas personas preparan mezclas naturales con hojas de menta para reforzar el aroma en rincones estratégicos de la casa. Su olor intenso ayudaría a incomodar a los alacranes y otros insectos que buscan refugio en espacios oscuros y húmedos.

El alacrán pica con su aguijón, que inyecta el veneno en la lesión e ingresa al cuerpo. Foto: Pixabay Los especialistas recomiendan complementar las plantas con medidas de limpieza y prevención. Foto: Pixabay

Ruda La ruda es otra de las plantas más mencionadas cuando se habla de repelentes naturales. Desde hace años se utiliza en patios y entradas por su aroma fuerte y característico. Especialistas en jardinería explican que su presencia puede colaborar para mantener alejados a distintos insectos y pequeños animales, especialmente si se combina con otras medidas de control.