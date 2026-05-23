Las 3 plantas más efectivas para ahuyentar alacranes del hogar
Expertos revelan las 3 plantas con aromas intensos que funcionan como repelente natural contra alacranes, ideal para tu hogar y jardín.
Aunque la presencia de alacranes suele asociarse al calor y el verano, las búsquedas sobre cómo combatirlos se mantienen vigentes todo el año. Por suerte, no es necesario siempre recurrir a productos comerciales, a veces, algunas plantas resultan útiles para esto y pueden ayudar a repelerlos de forma natural gracias a sus olores intensos.
Lavanda
La lavanda es una de las opciones más utilizadas para repeler insectos y otros animales pequeños gracias a su aroma fuerte y persistente. Aunque para las personas suele resultar una fragancia agradable y relajante, distintos especialistas señalan que el olor puede resultar sumamente molesto para los alacranes. Por este motivo, se acostumbra colocarlas cerca de ventanas, puertas o jardín para ayudar a mantener alejadas distintas plagas.
Menta
La menta también aparece entre las variedades recomendadas por su perfume penetrante. Además de utilizarse directamente en jardines o macetas, algunas personas preparan mezclas naturales con hojas de menta para reforzar el aroma en rincones estratégicos de la casa. Su olor intenso ayudaría a incomodar a los alacranes y otros insectos que buscan refugio en espacios oscuros y húmedos.
Ruda
La ruda es otra de las plantas más mencionadas cuando se habla de repelentes naturales. Desde hace años se utiliza en patios y entradas por su aroma fuerte y característico. Especialistas en jardinería explican que su presencia puede colaborar para mantener alejados a distintos insectos y pequeños animales, especialmente si se combina con otras medidas de control.
Recomendaciones oficiales ante la presencia de alacranes
Más allá del uso de las plantas, los organismos oficiales de salud insisten en que la base del control radica en tomar medidas preventivas estructurales dentro del hogar:
-
Tapar grietas y agujeros en paredes y pisos.
Colocar rejillas de trama fina en todos los desagües.
Evitar la acumulación de escombros, maderas y hojas secas.
Mantener ordenados y desmalezados los patios y jardines.
Revisar y sacudir la ropa y el calzado antes de usarlos.
Separar las camas y los muebles de las paredes.
Controlar la presencia de cucarachas, ya que son el principal alimento de los alacranes.