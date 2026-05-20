Cómo escanear documentos y archivos desde WhatsApp sin necesidad de bajarse otra aplicación
WhatsApp permite escanear documentos y archivos directamente desde la app, eliminando la necesidad de descargar herramientas adicionales.
En la era de la digitalización, es sumamente común que nos pidan enviar una foto de un contrato firmado, una factura, un recibo o el DNI a través de WhatsApp. Sin embargo, sacarle una foto común al papel muchas veces no sirve: queda con sombras, el texto se ve borroso o los bordes salen torcidos.
Frente a esto, la mayoría de los usuarios recurre a la App Store para descargarse aplicaciones de terceros que prometen escanear gratis, pero que terminan llenando el teléfono de publicidad, marcas de agua o exigiendo suscripciones pagas. Lo que casi nadie sabe es que la app esconde una función nativa para escanear documentos directo desde el teclado, en segundos y con calidad profesional.
El paso a paso para escanear sin salir de WhatsApp
Para enviar un archivo PDF digitalizado e impecable, Whatsapp tiene un as bajo la manga utilizando la aplicación nativa Archivos (que ya viene instalada de fábrica y no ocupa espacio extra):
Abrí la app Archivos de tu celular.
Tocá los tres puntos (...) en la esquina superior derecha y seleccioná "Escanear documentos".
Sacale la foto al papel: el sistema recortará los bordes automáticamente y lo guardará como un PDF perfecto en tu teléfono.
Luego, vas a WhatsApp, tocás el botón (+) -> Documento, elegís el PDF que acabás de guardar y lo enviás.
Con este método ultra rápido, vas a poder digitalizar cualquier trámite en segundos, manteniendo una estética limpia y profesional, y lo mejor de todo: cuidando el almacenamiento de tu celular sin aplicaciones basura.