Cómo escanear documentos y archivos desde WhatsApp sin necesidad de bajarse otra aplicación

WhatsApp permite escanear documentos y archivos directamente desde la app, eliminando la necesidad de descargar herramientas adicionales.

Cómo activar el escáner oculto de tu teléfono para resolver cualquier trámite en segundos.

En la era de la digitalización, es sumamente común que nos pidan enviar una foto de un contrato firmado, una factura, un recibo o el DNI a través de WhatsApp. Sin embargo, sacarle una foto común al papel muchas veces no sirve: queda con sombras, el texto se ve borroso o los bordes salen torcidos.

Frente a esto, la mayoría de los usuarios recurre a la App Store para descargarse aplicaciones de terceros que prometen escanear gratis, pero que terminan llenando el teléfono de publicidad, marcas de agua o exigiendo suscripciones pagas. Lo que casi nadie sabe es que la app esconde una función nativa para escanear documentos directo desde el teclado, en segundos y con calidad profesional.

ChatGPT Image 27 abr 2026, 05_12_26 p.m. El truco definitivo para enviar contratos, recibos o el DNI de forma limpia, sin sombras y directo desde el chat de WhatsApp. Imagen generada por la IA

El paso a paso para escanear sin salir de WhatsApp Para enviar un archivo PDF digitalizado e impecable, Whatsapp tiene un as bajo la manga utilizando la aplicación nativa Archivos (que ya viene instalada de fábrica y no ocupa espacio extra):