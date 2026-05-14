WhatsApp suma reacciones rápidas para responder estados más fácilmente

WhatsApp continúa trabajando en nuevas herramientas para mejorar la interacción entre usuarios y ahora comenzó a probar un sistema que permitirá reaccionar más rápido a las actualizaciones de estado. La novedad apareció en una versión beta para Android y apunta a simplificar todavía más las respuestas mediante emojis.

Las reacciones a estados ya existen desde hace varios años dentro de la aplicación y permiten responder publicaciones con emojis sin necesidad de enviar un mensaje completo. Estas respuestas se envían de manera privada al creador del estado y cuentan con cifrado de extremo a extremo.

Hasta ahora, para reaccionar a un estado, los usuarios deben abrir la publicación y deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Allí aparece el panel completo de emojis disponibles para responder rápidamente.

Con este sistema, las personas pueden interactuar con fotos, videos o textos compartidos en los estados sin escribir mensajes largos, algo que volvió muy popular a esta función tanto en Android como en iPhone.

La actualización apunta a mejorar la interacción dentro de los estados de WhatsApp. Foto: Archivo

La nueva función que prueba WhatsApp

La nueva versión beta de WhatsApp para Android incorpora tres emojis visibles directamente en la barra de respuesta del estado. Entre ellos aparecen la cara con ojos de corazón, la cara llorando de risa y la cara sorprendida.

El objetivo es que los usuarios puedan reaccionar con un solo toque, sin necesidad de abrir el panel completo de emojis. Según trascendió, WhatsApp busca que la interacción sea más rápida, intuitiva y visible para quienes todavía no utilizan esta herramienta.