La FIFA quiere blindar el Mundial 2026 con un operativo histórico contra el dopaje

La FIFA confirmó que el Mundial 2026 contará con uno de los programas antidoping más amplios y exigentes en la historia del fútbol internacional. El organismo anunció un acuerdo conjunto con las agencias nacionales de Estados Unidos, Canadá y México, los tres países organizadores de la próxima Copa del Mundo, con el objetivo de fortalecer los controles y garantizar una competencia “justa y limpia”.

El operativo involucrará a las organizaciones antidopaje de cada sede: la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), Sport Integrity Canada y el Comité Nacional Antidopaje de México (MexNado). Todas trabajarán bajo la supervisión y coordinación de la FIFA tanto antes como durante el torneo.

La próxima Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y marcará un cambio histórico para el fútbol, ya que será la primera edición con 48 selecciones participantes y partidos distribuidos entre tres países anfitriones.

Según explicó la FIFA , las agencias antidopaje nacionales realizarán controles fuera de competencia durante las semanas previas al inicio del Mundial. Estos procedimientos estarán dirigidos y supervisados directamente por el organismo rector del fútbol internacional.

Durante el desarrollo del torneo, las agencias locales también aportarán personal especializado para colaborar en los controles que se realizarán tanto en entrenamientos como en los días de partido en todas las ciudades sede.

La FIFA remarcó que el objetivo es mantener criterios homogéneos de control y toma de muestras en los tres países organizadores, respetando el Reglamento Antidopaje de la entidad, el Código Mundial Antidopaje y las normas internacionales vigentes.

El sistema buscará evitar diferencias operativas entre sedes y garantizar que todos los equipos participantes compitan bajo las mismas condiciones sanitarias y reglamentarias.

doping fifa La FIFA anunció un histórico operativo antidopaje para el Mundial 2026. FIFA

La postura de la FIFA y las agencias internacionales

Desde la FIFA destacaron que el proyecto representa uno de los esfuerzos de coordinación más importantes realizados hasta ahora en una Copa del Mundo.

“Los grandes acontecimientos internacionales precisan de sólidas colaboraciones. Nuestra labor conjunta con USADA, Sport Integrity Canada y el Comité Nacional Antidopaje de México redoblará nuestros esfuerzos en la lucha contra el dopaje en todo el mundo y consolidará el compromiso de la FIFA con la competición justa y limpia”, afirmó Emilio García Silvero, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA.

Las autoridades de las agencias antidopaje también resaltaron la importancia de trabajar de manera conjunta en un evento de semejante magnitud.

Para Juan Manuel Herrera, representante de la agencia mexicana, colaborar con la FIFA implica una responsabilidad especial para proteger la transparencia del torneo. “Ayudar a salvaguardar la limpieza de la competición, de manera que la integridad del fútbol esté a la altura de la magia del fútbol mundial”, señaló.

Un Mundial con mayor control y exigencia

La edición 2026 del Mundial no solo será histórica por la cantidad de selecciones y sedes, sino también por el despliegue organizativo que demandará en múltiples áreas, incluyendo seguridad, logística y controles médicos.

En ese contexto, la FIFA considera clave reforzar los mecanismos de prevención y fiscalización frente al dopaje, especialmente en un torneo que tendrá una duración más extensa y un calendario más amplio que en las ediciones anteriores.

Desde Estados Unidos, Travis T. Tygart, director general de USADA, destacó que “este tipo de alianzas internacionales entre organizaciones afines resultan fundamentales para garantizar que los jugadores honrados disfruten de igualdad de condiciones en un escenario global como la Copa Mundial”.

En la misma línea se expresó Jeremy Luke, representante de Sport Integrity Canada, quien sostuvo que “proteger la integridad del deporte requiere un trabajo coordinado”.

Con este nuevo esquema de cooperación internacional, la FIFA busca blindar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y reforzar el mensaje de tolerancia cero frente al dopaje en el fútbol profesional.