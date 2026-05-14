Atento, Scaloni: además de Montiel, Acuña también salió con molestias y encendió las alarmas en River

Marcos Acuña debió ser reemplazado a los 33 minutos del primer tiempo de los cuartos de final entre River y Gimnasia de La Plata.

River Plate venció a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles por los cuartos de final del Torneo Apertura. Más allá de la inmensa alegría por meterse en semifinales -en las que enfrentará a Rosario Central- no fue todo color de rosa para el cuadro de Núñez, ni tampoco para la Selección argentina a un mes del Mundial 2026.

Ya en la previa se encendieron las alarmas con la lesión de Gonzalo Montiel en la entrada en calor, que le modificó los planes a Eduardo Coudet unos minutos antes de que arrancara el partido. Y como si no fuera suficiente con con semejante baja en la banda derecha, en la izquierda debió ser reemplazado pasada la media hora de juego Marcos Acuña.

Marcos Acuña salió en el primer tiempo con molestias Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054734427062743075?s=20&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN SCALONI: además de la lesión de Montiel en la entrada en calor, se suma la molestia del Huevo Acuña, por la que el lateral izquierdo pidió el cambio y se fue ovacionado en el Más Monumental.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pLMrpw43U2 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026 A los 27', el Huevo había participado del golazo de Sebastián Driussi para abrir el marcador. Sin embargo, no pudo festejar porque sintió una molestia muscular en la pierna derecha que no le permitió seguir jugando. Pese a que intentó seguir en la cancha, terminó pidiendo el cambio y fue reemplazado por Matías Viña.

Este fue un baldazo de agua fría para campeón del mundo, ya que se encuentra en uno de sus mejores momentos con la Banda -como quedó reflejado en la reacción de los hinchas, que lo ovacionaron al abandonar el campo- y fue incluido en la prelista de Argentina para la Copa del Mundo.