La fuerte decisión que podría tomar el Chelsea con Kendry Páez si sigue marginado por Coudet en River

La ausencia de Kendry Páez en la convocatoria de River Plate para los cuartos de final del Torneo Apertura no pasó inadvertida. Eduardo Coudet decidió dejar afuera al mediocampista ecuatoriano para el cruce frente a Gimnasia y Esgrima La Plata , una determinación que rápidamente despertó interrogantes sobre su situación dentro del plantel.

Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura #VamosRiver pic.twitter.com/fdyXCaNpSw

El juvenil de 19 años había sumado minutos en el encuentro anterior ante San Lorenzo y venía apareciendo como una alternativa habitual en la rotación ofensiva del equipo. Por eso, su salida de la lista llamó la atención en un momento clave de la temporada para el conjunto de Núñez.

Sin embargo, el tema no solo genera repercusión desde lo futbolístico. La situación también impacta directamente sobre una cláusula incluida en el acuerdo de préstamo firmado entre River y Chelsea , club dueño de su pase, que podría abrir la puerta a una salida anticipada del jugador.

Cuando Chelsea cedió a Kendry Páez a River , ambas instituciones acordaron un mecanismo relacionado con la continuidad deportiva del futbolista. El contrato contempla la posibilidad de que el club inglés interrumpa el préstamo si el ecuatoriano no alcanza una determinada presencia en los partidos oficiales del semestre.

La condición establece que el volante debe participar en al menos el 50% de los encuentros disputados por el equipo dirigido por Coudet. Hasta el momento, River jugó 21 partidos desde la llegada del mediocampista y Páez estuvo presente en 12 de ellos.

Ese registro todavía lo mantiene apenas por encima del límite exigido, aunque el margen ya es reducido. Si el futbolista continúa perdiendo participación en la recta final del semestre, la situación podría modificarse rápidamente.

kendry páez1 El futuro de Kendry Páez quedó bajo la lupa tras su ausencia en River. Instagram @kendrypaez.10

En caso de que River avance hasta las últimas instancias del Torneo Apertura y Páez siga sin sumar minutos, Chelsea tendría la posibilidad de evaluar una repesca anticipada durante el próximo mercado de pases.

El presente de Kendry Páez en River

Más allá de la cuestión contractual, el ecuatoriano atraviesa un período de irregularidad dentro del equipo. En varios partidos comenzó desde el banco de suplentes y en otros directamente quedó afuera de la convocatoria, algo que contrasta con la expectativa generada alrededor de su llegada.

Coudet lo utilizó principalmente como una variante ofensiva para los segundos tiempos, apostando a su desequilibrio y capacidad técnica en espacios reducidos. Sin embargo, todavía no logró consolidarse dentro de una estructura que tiene alta competencia en puestos ofensivos.

Hasta ahora, Páez fue titular en apenas tres oportunidades y la mayor parte de sus participaciones llegaron ingresando desde el banco. Aun así, dejó señales positivas en varios tramos del semestre y mostró destellos del talento que llevó a Chelsea a invertir en su proyección.

Dentro de River consideran que el jugador todavía atraviesa una etapa de adaptación al ritmo y la intensidad del fútbol argentino, por lo que no descartan que pueda recuperar protagonismo en los próximos encuentros.

kendry páez2 Kendry Páez aún no logra consolidarse en River. Instagram @kendrypaez.10

Qué puede pasar con su futuro

En Chelsea siguen de cerca la evolución del futbolista y monitorean permanentemente su situación en River. El club inglés entiende que la prioridad es que el ecuatoriano tenga continuidad competitiva y acumule experiencia en un contexto de exigencia.

Por el momento, no trascendió una decisión concreta sobre una posible repesca anticipada. De todos modos, la cláusula incluida en el préstamo le permite intervenir si considera que el desarrollo deportivo del jugador no avanza según lo esperado.

En River, mientras tanto, mantienen una postura de calma. La dirigencia y el cuerpo técnico valoran el potencial de Páez y confían en que todavía puede transformarse en una pieza importante dentro del plantel durante la segunda parte de la temporada.

Con el semestre entrando en su tramo decisivo, cada convocatoria y cada minuto en cancha comenzarán a tener un peso mayor. El futuro inmediato del ecuatoriano dependerá tanto de las decisiones de Coudet como de la evaluación que Chelsea haga sobre el rol que el futbolista está teniendo en el fútbol argentino.