Qué dijo Rafa Nadal sobre el llamativo rumor de una candidatura a la presidencia del Real Madrid

El nombre de Rafael Nadal quedó inesperadamente ligado a la política interna del Real Madrid en las últimas horas. Distintas versiones surgidas en España aseguraban que el extenista podría integrarse a una eventual candidatura opositora para las próximas elecciones presidenciales del club, convocadas recientemente por Florentino Pérez .

La repercusión de esos rumores creció rápidamente debido a la histórica relación de Nadal con la institución madrileña. El exnúmero uno del mundo nunca ocultó su fanatismo por el Real Madrid y durante años fue una presencia frecuente en el palco del estadio Santiago Bernabéu junto al actual presidente del club.

Sin embargo, el propio Nadal decidió salir públicamente a desmentir cualquier tipo de participación política dentro del club blanco y utilizó sus redes sociales para aclarar la situación.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el extenista español negó de manera contundente las versiones que lo ubicaban cerca de una posible candidatura para disputar la presidencia del Real Madrid .

"He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", escribió Nadal en un breve comunicado publicado este martes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RafaelNadal/status/2054572312305762774&partner=&hide_thread=false He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 13, 2026

La aclaración llegó después de que diferentes medios españoles comenzaran a relacionarlo con el empresario Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox Energy, una de las compañías más importantes del sector de energías renovables.

Las especulaciones crecieron a partir del vínculo comercial entre Nadal y Riquelme. La empresa del empresario patrocina al “Team Rafa”, la estructura deportiva del extenista en el campeonato de barcos eléctricos UIM E1 World Championship.

Cómo surgió el rumor sobre una candidatura opositora

Aunque Enrique Riquelme todavía no confirmó oficialmente si competirá en las elecciones del Real Madrid, distintas versiones apuntaban a que buscaba rodearse de figuras de peso vinculadas al club para fortalecer una eventual candidatura frente a Florentino Pérez.

En ese contexto apareció el nombre de Nadal, cuya identificación con el madridismo lo convirtió rápidamente en uno de los protagonistas de los rumores. Sin embargo, el extenista optó por desactivar cualquier especulación antes de que creciera aún más el debate en torno a su figura.

rafael nadal Rafael Nadal utilizó sus redes sociales para negar cualquier participación en el proceso electoral del Real Madrid. Instagram @rafaelnadal

La postura pública de Nadal también refuerza la buena relación que históricamente mantuvo con Florentino Pérez. A lo largo de los últimos años, ambos compartieron numerosos eventos institucionales y deportivos vinculados al Real Madrid.

Por ahora, el panorama electoral del club blanco continúa sin definiciones claras respecto a posibles candidatos opositores. Mientras tanto, Nadal dejó en claro que no tendrá ningún tipo de participación en la contienda política de una institución con la que mantiene un fuerte vínculo sentimental desde hace décadas.