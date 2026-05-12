En medio de la crisis deportiva, Florentino Pérez convocó a elecciones en Real Madrid

El presidente del Real Madrid , Florentino Pérez , anunció este martes que convocará a elecciones para renovar la Junta Directiva del club y confirmó que volverá a presentarse como candidato. La decisión llega en medio de un fuerte clima de tensión institucional y tras semanas marcadas por cuestionamientos a su gestión luego de una temporada sin títulos.

Durante una extensa comparecencia ante los medios, el dirigente español descartó de plano la posibilidad de renunciar y apuntó contra quienes, según él, intentan debilitar su conducción desde distintos sectores. “No voy a dimitir. He pedido a la Junta que inicie el proceso de elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar”, afirmó.

Además, desafió públicamente a quienes analizan competir por la presidencia del club: “Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten. Invito a todos aquellos que quieran presentarse a que tengan la oportunidad de hacerlo. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid ”.

En otro tramo de su intervención, Pérez sostuvo que existe una campaña en su contra impulsada por sectores que buscan influir en las decisiones del club. “Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido, porque en el Real Madrid mandan sus socios”, expresó.

El histórico mandatario también cuestionó las versiones sobre un supuesto desgaste personal y respondió con dureza a los rumores sobre su estado de salud. “Aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí, dicen: ‘¿Dónde está Florentino?’. Dicen que no existo, que estoy enfermo, algunos han dicho que tengo un cáncer”, señaló.

Luego, agregó: “Sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa, que es líder mundial en infraestructuras y factura 50.000 millones al año, y mi salud es perfecta”. Incluso ironizó sobre las especulaciones difundidas en algunos medios: “Me levanto por la mañana temprano y me acuesto el último, trabajo como un animal”.

La crisis deportiva que aceleró el escenario electoral

La convocatoria a elecciones se produce en un contexto complejo para el conjunto madridista. El equipo quedó eliminado tempranamente de la Copa del Rey frente al Albacete, cayó en cuartos de final de la UEFA Champions League ante el FC Bayern Múnich y perdió definitivamente sus opciones en LaLiga después de que el FC Barcelona se consagrara campeón tras ganar el último Clásico.

Aunque reconoció la decepción deportiva, Pérez defendió su legado al frente de la institución. “Comparto la frustración de que este año no hemos podido ganar nada”, admitió. Sin embargo, recordó la cantidad de títulos conquistados durante sus distintos mandatos: “Conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos, 37 en fútbol y 29 en baloncesto, entre ellos 7 Copas de Europa de fútbol y 3 de baloncesto”.

El dirigente también remarcó que su principal objetivo continúa siendo preservar el modelo de propiedad del club basado en sus socios. “Los dueños del Madrid son los socios, y si alguien quiere venir a presentarse a unas elecciones, que no amaguen, que se presenten, y que digan cómo lo financian”, afirmó.

Qué le queda al Real Madrid en la temporada

Mientras el debate institucional crece en la capital española, el Real Madrid todavía debe disputar tres compromisos antes del cierre oficial de la temporada. Este jueves recibirá al Real Oviedo en el estadio Santiago Bernabéu, luego visitará al Sevilla FC y finalizará su participación en LaLiga frente al Athletic Club.

La expectativa ahora estará puesta tanto en el cierre deportivo como en el proceso electoral que acaba de abrirse en el club más laureado de Europa. Con su mensaje, Florentino Pérez dejó claro que no piensa abandonar el poder y que buscará renovar su liderazgo pese a las críticas y al desgaste provocado por una de las temporadas más cuestionadas de los últimos años.