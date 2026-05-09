El desubicado apodo que el plantel del Real Madrid le puso al DT Arbeloa para burlarse de él

En medio de una interna feroz dentro del vestuario, se filtró que un grupo de jugadores del Real Madrid humilla al técnico a sus espaldas. Los detalles.

En Madrid reina el caos y Álvaro Arbeloa no para de estar en el ojo de la tormenta.

La interna del Real Madrid sumó un nuevo capítulo explosivo y esta vez el foco quedó puesto sobre Álvaro Arbeloa En medio de un clima cada vez más tenso dentro del vestuario, el entrenador quedó seriamente cuestionado y estaría siendo objeto de burlas por parte de algunos futbolistas.

El episodio más fuerte de los últimos días tuvo como protagonistas a Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, quienes tuvieron una escandalosa pelea tras un entrenamiento que terminó con el uruguayo hospitalizado por un corte en la cabeza. Sin embargo, el propio Pajarito salió rápidamente a desmentir que la herida haya sido consecuencia de un golpe de su compañero.

Insólito: el humillante apodo que los jugadores del Real Madrid le pusieron a Arbeloa Mientras el conflicto entre los jugadores acaparaba la atención mundial, la figura de Arbeloa empezó a desgastarse puertas adentro y varios integrantes del plantel consideran que el DT no tiene el carácter suficiente para manejar este tipo de situaciones. Según informaron los medios Onda Cero y El País, un nicho de jugadores se refieren a él como "cono", tanto en las prácticas como a pocos metros suyo en el banco de suplentes.

Formación Real Madrid cuartos Champions League 2026 La formación titular del Real Madrid en la ida ante Bayern Múnich por los octavos de la Champions (derrota 2-1 en el Bernabéu). @RealMadrid

Las versiones que llegan desde España, lógicamente, indican que el actual técnico merengue se enteró del apoyo con el que lo habrían bautizado y decidió apartar a quienes identificó como responsables de las cargadas internas. Aunque no trascendieron nombres, aseguran que esos jugadores dejaron de tener minutos y no volverían a jugar hasta la próxima temporada.