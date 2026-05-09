Leo Astrada reveló detalles de la histórica pelea entre Ameli y Tuzzio en River: qué pasó en el vestuario

Más de dos décadas después de uno de los episodios más escandalosos de la historia de River , Leonardo Astrada contó cómo impactó en el plantel la pelea entre Eduardo Tuzzio y Horacio Ameli. Una ruptura que terminó alterando el rumbo futbolístico de un equipo que venía arrasando en todos los frentes.

En el primer semestre de 2005, el club de Núñez atravesaba uno de sus mejores momentos. El equipo dirigido por el Negro lideraba el Torneo Clausura y también la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde acumulaba victorias y aparecía como uno de los grandes candidatos al título. Sin embargo, todo cambió de golpe puertas adentro.

La relación entre los dos zagueros titulares explotó cuando salió a la luz que Ameli mantenía un romance con la esposa de Tuzzio. Lo que hasta entonces era un rumor terminó convirtiéndose en un conflicto imposible de contener dentro del vestuario.

En una entrevista con ESPN , Astrada reveló cómo se enteró el grupo de la situación. "Sí, existió la charla. Eduardo le comunicó al plantel lo que había pasado, que ninguno sabía. Ni yo lo sabía", recordó el que era el entrenador del Millonario por aquella época.

El DT intentó desactivar el problema junto con los dirigentes, aunque no encontró una salida definitiva. "A partir de ahí, tuve una charla con la directiva para ver cómo solucionarlo y poder incorporar dos centrales y ver qué decisión se tomaba. No tuve la posibilidad de poder incorporar y tuve una reunión con ellos para aclararles que ante cualquier situación mínima de roces quedaban separados", explicó.

21 años después, el actual panelista volvió a ponerle palabras a una historia que, según reconoció, terminó golpeando a un River que venía lanzado y que parecía tener todo para ganar. "Nosotros estábamos buscando la reconstrucción y el seguir acompañando para que no se resintiera la parte futbolística. Se terminó resintiendo, porque veníamos primeros en el torneo local con 7 puntos de diferencia y estábamos primeros en la general de la Libertadores. Y si bien llegamos a semifinales de la Libertadores, el equipo bajó el nivel futbolístico", cerró.