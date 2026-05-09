Deportivo Maipú quiere seguir de racha y visita a Temperley con la ilusión intacta

El Cruzado juega este sábado desde las 15.30 ante Temperley buscando acercarse a los puestos de Reducido en la Primera Nacional.

Deportivo Maipú viene en racha positiva desde la llegada de Mariano Echeverría como DT.

Deportivo Maipú atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y este sábado tendrá una prueba clave cuando visite a Club Atlético Temperley por una nueva fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará desde las 15.30 y será fundamental para las aspiraciones del Cruzado, que quiere confirmar su recuperación futbolística y seguir acercándose a los puestos de Reducido en la Zona B.

Después de varias semanas complicadas y de pelear en la parte baja de la tabla, el equipo mendocino logró levantar su nivel y ahora vuelve a ilusionarse con meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Gimnasia de Jujuy vs Maipú Deportivo Maipú y Gimnasia de Jujuy se enfrentan en un duelo interesante en la Tacita de Plata. Prensa Gimnasia de Jujuy

El conjunto dirigido por Alexis Matteo llega entonado y con confianza, sabiendo que sumar en una cancha difícil como la del Gasolero podría significar un envión importante pensando en lo que viene.