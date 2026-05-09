Deportivo Maipú quiere seguir de racha y visita a Temperley con la ilusión intacta
El Cruzado juega este sábado desde las 15.30 ante Temperley buscando acercarse a los puestos de Reducido en la Primera Nacional.
Deportivo Maipú atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y este sábado tendrá una prueba clave cuando visite a Club Atlético Temperley por una nueva fecha de la Primera Nacional.
El encuentro se jugará desde las 15.30 y será fundamental para las aspiraciones del Cruzado, que quiere confirmar su recuperación futbolística y seguir acercándose a los puestos de Reducido en la Zona B.
Después de varias semanas complicadas y de pelear en la parte baja de la tabla, el equipo mendocino logró levantar su nivel y ahora vuelve a ilusionarse con meterse entre los ocho mejores del campeonato.
El conjunto dirigido por Alexis Matteo llega entonado y con confianza, sabiendo que sumar en una cancha difícil como la del Gasolero podría significar un envión importante pensando en lo que viene.
Enfrente estará un Temperley que también necesita puntos y buscará hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la pelea de arriba.
Posibles equipos
Temperley: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Fernando Brandán, Adrián Arregui, Gerónimo Tomasetti, Luciano Nietto; Marcos Echeverría, Franco Benítez. DT: Nicolás Domingo.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Nicolás Fernández; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli, Juan Pablo Gobetto; Juan Cruz Giacone, Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.
Estadio: Alfredo Martín Beranger
Árbitro: Pablo Dóvalo
Hora: 15.30