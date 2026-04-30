"La estamos pasando mal": ocho clubes del fútbol mendocino se unieron frente a una situación extrema

Un grupo de clubes del fútbol mendocino tomó la decisión de unirse y trabajar de forma mancomunada para luchar por un objetivo en común: afrontar espalda con espalda la fuerte crisis económica que ya dejó a varias instituciones locales contra las cuerdas.

Se trata de Deportivo Maipú , Gutiérrez Sport Club , Fundación Amigos por el Deporte , Deportivo Luzuriaga , Asociación Eva Perón , Fray Luis Beltrán , Rodeo del Medio y Pink FC , todas instituciones del departamento Maipú que se encuentran en constantes reuniones ante el complejo panorama que atraviesan.

“En un contexto económico complejo para nuestro país, y ante la necesidad de acompañarnos más que nunca, los clubes de Maipú decidimos unirnos para trabajar en conjunto, con un mismo objetivo: fortalecer a nuestras Instituciones y seguir sosteniendo abiertos esos espacios donde crecen nuestros chicos”, expresaron en un comunicado.

Los presidentes de las instituciones vienen trabajando en forma conjunta y ya mantuvieron varias reuniones con la idea de sostener las estructuras cada vez más endebles. "La estamos pasando mal, es una situación que no da para más", expresaron.

Gutierrez Rodeo del Medio Gutiérrez y Rodeo del Medio se encuentran actualmente en la Primera B de la Liga Mendocina. Prensa Gutiérrez

Según pudo averiguar MDZ, el municipio de Maipú ya no realiza el aporte que venía haciendo hasta el año pasado, por lo que la situación se tornó casi insostenible, principalmente para aquellos clubes que no cuentan con un respaldo económico desde el sector privado. En los próximos días, comunicarán las distintas acciones que llevarán adelante para intentar que el agua no les llegue al cuello.

“Hoy nos ponemos una sola camiseta: la del compromiso por generar acciones que permitan que los clubes sigan siendo un lugar de encuentro, formación y contención. Porque entendemos que, en tiempos difíciles, no hay mejor lugar para un niño que dentro de un club. Se vienen grandes cosas, construidas desde la unión y el trabajo colectivo”, coincidieron.