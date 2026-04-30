La decisión de la AFA que favorece a Racing y generó una nueva polémica en la Liga Profesional

El empate 1-1 ante Caracas por la Copa Sudamericana estiró el apático presente de Racing , que llegará con más dudas que certezas al duelo trascendental contra Huracán por la fecha pendiente del Torneo Apertura. Pero, dentro de lo malo, la Academia recibió una noticia que trae algo de alivio de cara a la definición.

La misma tiene que ver con Marcos Rojo , quien fue titular y jugó los 90 minutos en Venezuela. En las últimas horas, el Tribunal de Disciplina de la AFA emitió un fallo que llamó la atención y encendió la polémica: le redujo la durísima sanción al ex Boca por su expulsión ante River.

El zaguero ya había cumplido el 50% del castigo ante Aldosivi y Barracas Central y todavía le quedaban otros dos partidos, por lo que recién iba a poder estar disponible en uno hipotéticos cuartos de final. Sin embargo, tras el descargo del jugador y el pedido de la dirigencia encabezada por Diego Milito, el ente disciplinario decidió darle por cumplida la suspensión.

En su momento, el castigo había sido severo para Rojo su actuación en el 0-2 ante el Millonario, donde vio la roja directa por un golpe en la nuca de Lucas Martínez Quarta y antes de retirarse de la cancha insultó de arriba a abajo al árbitro Sebastián Zunino. Incluso, esa expulsión dejó secuelas puertas adentro: tuvo que pedirles disculpas al plantel y recibió un ultimátum de Gustavo Costas, que le advirtió que no volvería a jugar si se repetía lo de esa noche.

Los insultos de Marcos Rojo al árbitro tras ser expulsado

Así las cosas, el defensor de 36 años estará disponible para enfrentar a Huracán el próximo domingo a las 16 horas en el Cilindro de Avellaneda, un partido que Racing está obligado a ganar para clasificar a los playoffs (si empata o pierde, se queda afuera). ¿Será titular?