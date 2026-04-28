Qué necesita Racing en la última fecha del Apertura para clasificar a los octavos de final

Racing, que actualmente se encuentra fuera de los puestos de playoffs, se juega su pasaje a la instancia final el domingo contra Huracán en el Cilindro.

Racing atraviesa su peor momento en lo que va del 2026. Apenas pudo ganar 1 de sus últimos 6 partidos entre todas las competencias, acumula 4 sin triunfos en el Torneo Apertura, con 2 empates y 2 derrotas (para colmo, en los clásicos contra Independiente y River) y en estos momentos se está quedando afuera de los playoffs.

Tras finalizar la fecha 16, el equipo de Gustavo Costas quedó 9° en la Zona B con 20 unidades y una diferencia de gol de +2, 1 punto menos que Huracán (+4) y Barracas Central (+1), y 1 más que Tigre (+3) y Sarmiento (-3). Entre estos 5 equipos se definirán en la última jornada de la fase regular los últimos 2 cupos del grupo para octavos de final.

Tabla Zona B Apertura 2026 Así está la tabla de la Zona B a falta de una fecha. www.ligaprofesional.ar Racing se juega la clasificación el domingo contra Huracán

La buena noticia en Avellaneda es que, con la derrota de anoche del Globo contra Argentinos Juniors, la Academia pasó a depender de sí misma. Por lo tanto, un triunfo el domingo en el Cilindro contra el cuadro de Parque Patricios lo clasificará a la próxima instancia sin depender de otros resultados. De igual manera, una potencial derrota lo dejará automáticamente eliminado.

En caso de un empate, deberá estar atento a los demás partidos. Si llega a igualar contra los Quemeros, necesitarán sí o sí que el Guapo pierda como local contra Banfield, ya que lo igualaría en puntos pero lo superaría en diferencia de gol, y esperar que el Matador y el Verde de Junín no ganen sus respectivos compromisos ante Rosario Central y Belgrano.