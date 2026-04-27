Qué necesitan San Lorenzo e Independiente, que se enfrentarán en la última fecha, para clasificar a playoffs

San Lorenzo e Independiente jugarán entre sí un duelo clave en la última fecha para definir si ambos avanzarán a octavos o si solo uno de ellos lo hará.

Finalizó la fecha 16 del Torneo Apertura y, a falta de una sola jornada para cerrar la fase regular, la Zona A ya tiene definidos a 5 de sus 8 clasificados a playoffs: Estudiantes, Boca, Vélez, Talleres y Lanús. San Lorenzo e Independiente, si bien en estos momentos están en puestos de clasificación, aún no la tienen asegurada.

Los dos se vieron beneficiados con el empate de este lunes entre el Fortín y Unión, ya que el elenco santafesino quedó por debajo de ambos en la tabla y les permite tener un mayor margen el próximo fin de semana, en el que deberán enfrentarse entre sí en el Nuevo Gasómetro por la postergada fecha 9, con día y hora aún a confirmar.

Qué necesitan San Lorenzo e Independiente para clasificar Tabla posiciones Zona A Apertura 2026 Así quedó la tabla de la Zona A tras finalizar la fecha 16. www.ligaprofesional.ar

El Ciclón actualmente está 6° con 22 puntos y una diferencia de gol de +1, mientras que el Rojo está 7° con 21 unidades y una diferencia de +3. Debajo están el Tatengue, 8° con 20 (+4), Defensa y Justicia, 9° con 19 (-2) e Instituto de Córdoba, 10° con 18 (-2). Una victoria en el clásico que jugarán entre sí, naturalmente, clasificará automáticamente al equipo ganador, pero los dos pueden avanzar incluso sin un triunfo.

Un empate sería un resultado salomónico que beneficiaría a los dos, ya que con dicho desenlace los de Boedo se meterán en octavos sin importar otros resultados, mientras que a los de Avellaneda el único escenario que lo dejaría afuera es que Unión venza a Talleres por cualquier marcador y que Defensa y Justicia golee como visitante a Gimnasia de Mendoza por más de 5 goles de diferencia.