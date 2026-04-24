San Lorenzo derrotó 1-0 a Platense con un cabezazo de Rodrigo Auzmendi y acaricia los playoffs
Platense recibe a San Lorenzo con público de ambas parcialidades en un duelo clave por los playoffs del Torneo Apertura.
San Lorenzo le gana 1-0 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 16 del Torneo Apertura. El encuentro cuenta con ambas parcialidades y es determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del campeonato; tendrá televisación de ESPN Premium.
A los 27 minutos del primer tiempo, San Lorenzo se puso en ventaja. Después de un córner desde la derecha ejecutado por Matías Reali, Rodrigo Auzmendi se elevó por todo lo alto y conectó de cabeza.
Rodrigo Auzmendi abrió al cuenta para San Lorenzo
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