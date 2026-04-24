Pep Guardiola fue lapidario con el precio de las entradas del Mundial y marcó un contrapunto con un DT argentino

Pep Guardiola criticó muy duramente los exorbitantes costos que implicará para los hinchas asistir al Mundial 2026, el cual comienza en 48 días.

Faltan 48 días para que comience el Mundial 2026, la cual puede considerarse la edición más cara de la historia. En parte, esto se da por gran la cantidad de partidos, sedes, las enormes distancias y traslados, pero también se le suman los exorbitantes precios del alojamiento, transporte y, especialmente, las entradas para asistir a los estadios.

Esta combinación de factores hace que acudir al certamen sea una epopeya económica para los fanáticos y sean realmente pocos los que puedan disfrutarlo en vivo y en directo en el lugar de los hechos. No son pocas las voces que se han levantado en contra de esta situación, incluidas algunas fuertes, como la de Pep Guardiola.

Pep Guardiola criticó el precio de las entradas del Mundial Pep Guardiola criticó el precio de las entradas del Mundial "Recuerdo que, hace varios años atrás, la Copa del Mundo era una celebración para disfrutar del fútbol y para las naciones. Los hinchas viajaban alrededor del mundo, visitaban otros continentes para ver a su país y todo era accesible", rememoró con un dejo de nostalgia el DT español este viernes al ser consultado por este tema en conferencia de prensa.

"En la era moderna se ha vuelto muy caro, y no entiendo la razón. Los que toman las decisiones podrían pensar sobre esto y hacer el fútbol para los hinchas", añadió luego en modo crítico. Y sentenció al respecto: "Entiendo que hay que pensar en los sponsors y todo ese tipo de cosas, porque de otra forma no sería sostenible. Pero los hinchas son la clave por la cual este negocio puede seguir funcionando".

Pochettino había censurado a sus jugadores cuando protestaron por los precios Pochettino censuró a sus jugadores cuando protestaron por los precios de las entradas Con esta postura, Guardiola marcó un pronunciado contrapunto con otro destacado colega suyo como es Mauricio Pochettino. En enero, el entrenador argentino había cruzado a Timothy Weah, uno de sus dirigidos en la Selección de Estados Unidos, cuando este protestó por el valor de los tickets para los partidos: "Los jugadores deben hablar en el campo, jugando al fútbol. No fuera de él; no es su deber evaluar el precio de las entradas", había dicho en aquella oportunidad, lo que le valió una gran cantidad de críticas.