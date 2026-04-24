Atento, River: Mourinho habló sobre el futuro Otamendi tras el Mundial y dio una buena señal

Mourinho, actual DT de Otamendi en el Benfica, se refirió a la posibilidad de que el central campeón del mundo vaya a River tras el Mundial 2026.

River Plate se viene ilusionando desde hace ya unos cuantos años con la llegada de Nicolás Otamendi. El campeón del mundo es un confeso hincha millonario y coqueteó en más de una oportunidad con la posibilidad de calzarse la camiseta del club de sus amores. Pese a todo, todavía no se produjo su regreso al fútbol argentino.

Sin embargo, en las últimas horas, todo Núñez reavivó sus sueños de verlo vestir la banda roja, ya que el Káiser finaliza su contrato con el Benfica en junio y por primera vez dio indicios concretos de volver a la liga argentina después del Mundial 2026, el cual marcará el fin de su carrera en la Selección nacional.

José Mourinho dio el visto bueno a Otamendi para que vaya a River José Mourinho le dio el visto bueno a Otamendi para que vaya a River Ante esta posibilidad, José Mourinho, su actual entrenador en el elenco lisboeta, fue consultado por el tema en conferencia de prensa y dio una buena señal al respecto: "Depende solo de él. Hay personas que tienen el 'derecho' de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Otamendi es uno de ellos", reconoció en primer término.

"Jugó su último partido con la Selección en territorio argentino por decisión suya, creo que terminará con la Selección después del Mundial por decisión suya, y será por decisión suya que regrese a Argentina y a River o que continúe en el Benfica. Todo está en sus manos", concluyó el consagrado DT portugués, con lo que dejó la puerta abierta para que se produzca el tan ansiado traspaso.