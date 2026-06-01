Di Carlo fue tajante sobre la ausencia del Huevo Acuña en la lista de Argentina para el Mundial

Quien se refirió al tema fue Stefano Di Carlo . El presidente del Millonario habló en ESPN F90 y reconoció que le llamó la atención no ver al defensor dentro de la convocatoria final. "Me sorprendió porque el nivel, no hace falta que lo diga, es descollante. Ha sido de los mejores del semestre de River y lo ha sostenido en su carrera", expresó.

De todos modos, el dirigente evitó cuestionar la decisión del cuerpo técnico de la Albiceleste. "No corresponde que me meta, me sorprendo como hincha. Pero es el diseño de la plantilla el que prima", agregó durante la entrevista con el programa conducido por Sebastián Vignolo.

Más allá de la ausencia de Acuña en la lista mundialista, Di Carlo también habló sobre la incorporación de Nicolás Otamendi , uno de los refuerzos de mayor impacto para River de cara al segundo semestre del año. El presidente destacó el liderazgo que aportará el defensor campeón del mundo dentro del grupo.

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Nicolás Otamendi ya firmó su contrato con River y el presidente Stéfano Di Carlo, se refirió a lo que significa un jugador de su envergadura.



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“La cuestión después de la capitanía es algo que ocurre en el vestuario con la injerencia del entrenador. Sí vemos un referente, una figura y un tipo con el que se va a ordenar el vestuario. No me corresponde indicar si va a tener la cinta o no. Sí veo que es una referencia y una persona que va a hacer que muchas cuestiones giren en torno a él dentro y fuera de la cancha. Estamos felices y orgullosos de tener a otro campeón del mundo”, afirmó.

Además, reveló detalles de la charla que mantuvo con el experimentado zaguero antes de concretar su llegada al club. “Otamendi estaba muy contento, su nivel de alegría era muy grande. Tuvimos una charla muy larga previa a la firma y le agradecí por el esfuerzo que hizo. Va a ser titular en la Selección y vi en él una determinación y un orgullo de dar este paso”, concluyó.