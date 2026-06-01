Stéfano Di Carlo anunció una profunda depuración en River: cuántos jugadores se irán del club

River tomó una drástica decisión tras un semestre por debajo de las expectativas y Di Carlo dijo que ya pusieron en marcha una renovación profunda del plantel.

Con la primera parte de la temporada terminada, River ya comenzó a diseñar un mercado de pases que promete ser uno de los más movidos de los últimos años. Mientras Eduardo Coudet trabaja junto a la dirigencia en la búsqueda de refuerzos, también avanzan las decisiones para reducir considerablemente el plantel.

En ese contexto, el presidente del club, Stefano Di Carlo, confirmó que la institución llevará adelante una profunda depuración. En diálogo con ESPN F90, adelantó que cerca de 15 futbolistas dejarán el equipo y que esos recursos serán utilizados para incorporar entre cinco y siete jugadores de jerarquía.

River prepara una poda masiva y Di Carlo confirmó cuántos jugadores se irán Stéfano Di Carlo anticipó que se van a ir alrededor de 15 jugadores Stéfano Di Carlo anticipó que se van a ir alrededor de 15 jugadores. ESPN

"Vamos a ser muy agresivos en el mercado de pases, tanto en el ingreso como en salida de jugadores. Hemos decidido conjuntamente que van a salir en torno a 15 jugadores", aseguró el dirigente. Además, explicó que River ya no esperará el final de los contratos como ocurrió en otros ciclos y que buscará acelerar distintas alternativas para concretar las desvinculaciones.

Di Carlo también reconoció que algunas salidas podrían implicar pérdidas económicas. "En algunos casos con ventas, en otros venderemos peor de lo que compramos y asumiremos la pérdida, pero cortaremos la situación que no es sostenible", sostuvo. Según explicó, el objetivo es reducir el costo total del plantel para concentrar la inversión en menos futbolistas pero de mayor calidad.