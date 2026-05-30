Coudet, insaciable: tras la firma de Otamendi, el DT de River va por otro convocado de Argentina al Mundial 2026

River pisa fuerte en el mercado de pases y continúa trabajando en la incorporación de futbolistas de renombre para jerarquizar su plantel. Luego de abrochar la llegada de Nicolás Otamendi , la dirigencia mantiene negociaciones por varios nombres vinculados a la Selección argentina , y uno de los principales apuntados es Giovani Lo Celso , una debilidad del Chacho Coudet para reforzar el mediocampo.

El volante de 30 años viene de cerrar una nueva temporada en el Real Betis, donde tuvo una participación irregular producto de una lesión muscular sufrida durante el primer semestre del año y de la intensa competencia interna en su puesto. Si bien sumó más de treinta presencias oficiales, no logró consolidarse como una pieza fija dentro del equipo español.

Lo Celso, el sueño de River y el Chacho Coudet en este mercado de pases.

En Núñez saben que la operación presenta importantes dificultades. Gio Lo Celso mantiene contrato vigente hasta 2028 y el conjunto andaluz no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de uno de sus futbolistas con mayor experiencia internacional. Además, el valor de una posible transferencia rondaría los 15 millones de euros.

Rosario Central, el factor sentimental que podría ser crucial

A ese escenario se suma un factor sentimental que podría resultar determinante. El mediocampista nunca ocultó su vínculo con Rosario Central y la posibilidad de regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente aparece como una alternativa concreta. La presencia de Ángel Di María en el Canalla también podría influir en una futura decisión.

Justamente fue en Rosario Central donde Lo Celso coincidió con Eduardo Coudet. El DT de River fue quien le dio la oportunidad de debutar en Primera División en 2015 y acompañó su crecimiento durante toda su etapa en el club rosarino. Esa relación cercana llevó al técnico a contactarlo recientemente para conocer detalles sobre su situación.

Eduardo Chacho Coudet River Apertura 2026 Coudet sigue moviendo fichas en River para construir un gran plantel en el mercado de pases. Fotobaires

Por el momento, cualquier avance quedará en pausa. El futbolista tiene como prioridad su participación con la Selección argentina en la próxima Copa del Mundo y recién una vez finalizado el certamen analizará las distintas propuestas para definir dónde continuará su carrera. Mientras tanto, River se mantiene expectante y no pierde la esperanza de concretar uno de los grandes golpes del mercado.