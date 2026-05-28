Coudet recibió una indulgente sanción por sus insultos al árbitro en la final: cuántas fechas le dieron

El ataque de ira de Coudet contra Falcón Pérez en la derrota ante Belgrano tuvo un castigo disciplinario mucho más bajo del que ese esperaba en la previa.

Más allá del resultado, si hubo un episodio que tuvo repercusión en la final del Apertura perdida por River Plate contra Belgrano, eso fue el ataque de furia de Eduardo Coudet contra Yael Falcón Pérez tras el penal cobrado para el Pirata por mano de Lautaro Rivero.

"¡Es una vergüenza, sos un ladrón! ¡Sos un hijo de p..., nos cagaste!", le habría gritado al colegiado, según figura el informe que elevó el árbitro al Tribunal de Disciplina de la AFA. Dado lo elevado del tono de los insultos y las acusaciones, se esperaba que además de la tarjeta roja que le mostraron en el momento, recibiera un severo y prolongado castigo.

Los insultos del Chacho Coudet a Yael Falcón Pérez La reacción de Coudet contra Falcón Pérez en la final con Belgrano La reacción de Coudet contra Falcón Pérez en la final con Belgrano ESPN Se hablada de que el Chacho podría recibir más de cuatro partidos de suspensión, lo que le haría perderse un buen tramo del arranque del Torneo Clausura. Sin embargo, la defensa que elaboró el club y el pedido de disculpas del propio DT ante las autoridades competentes surtieron el efecto deseado en Núñez.

Mediante el boletín oficial publicado este jueves 28 de mayo, el Tribunal de Disciplina dio a conocer la resolución final: Eduardo Coudet será suspendido por solo dos partidos sin dirigir, sanción de cumplimiento efectivo y no redimible mediante el pago de una multa económica.

Sanción Eduardo Chacho Coudet La sanción al Chacho Coudet por insultar al árbitro en la final. Tribunal de Disciplina de AFA