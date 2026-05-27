Revelan qué le dijo el Chacho Coudet al árbitro Falcón Pérez tras la final perdida: le darían más de 4 fechas

Se dio a conocer las fuertes palabras que el Chacho Coudet le dijo al árbitro tras perder la final contra Belgrano. Ante ello, se expone a una fuerte sanción.

La dura sanción que podría recibir el Chacho Coudet por sus dichos contra Falcón Pérez.

La derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura fue un golpe muy bajo para River. El equipo de Eduardo Coudet estuvo muy cerca de conseguir su primer título bajo la conducción del Chacho, pero terminó viendo cómo el trofeo se le escapaba en una noche cargada de tensión y polémica en el cierre del encuentro.

El foco rápidamente se trasladó al comportamiento del entrenador millonario, que explotó contra el árbitro Yael Falcón Pérez por distintas decisiones tomadas durante el partido. La discusión subió de tono en los minutos finales y el juez decidió expulsar al DT antes del pitazo definitivo, impidiéndole incluso participar luego de la conferencia de prensa post partido.

“Es una vergüenza, sos un ladrón. Sos un hijo de puta, nos cagaste”, explotó Coudet de forma desmedida y con gestos contra el juez del partido, a quien le recriminó especialmente por el penal que sancionó a través del VAR por mano de Lautaro Rivero y que Uvita Fernández terminó convirtiendo para el 2-2 parcial.

Video: Coudet explotó contra Falcón Pérez La reacción de Coudet contra Falcón Pérez en la final con Belgrano La reacción de Coudet contra Falcón Pérez en la final con Belgrano ESPN

Tras su desmedida reacción ante Falcón Pérez, Coudet podría recibir 4 fechas de sanción Con el Torneo Clausura en el horizonte y la necesidad de dar vuelta la página tras el golpe sufrido, en River apareció una preocupación extra. El entrenador quedó expuesto a una dura sanción disciplinaria por los insultos dirigidos al árbitro, una situación que podría complicar seriamente el inicio del próximo semestre para el Millonario.