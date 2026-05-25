No se vio en TV: el desubicado gesto de Coudet a Falcón Pérez al irse expulsado en la final

Luego de que el árbitro le mostrara la tarjeta roja, el Chacho Coudet se fue furioso de la cancha y tuvo una desafortunada reacción.

River Plate no pudo coronar la levantada en el semestre con un trofeo. Con la derrota en la final del Torneo Apertura contra Belgrano extendió su sequía de más de dos años sin títulos, lo que fue un duro golpe para todo Núñez, incluido Eduardo Coudet, que estuvo a minutos de sumar su primera estrella en el club como DT.

El Chacho, lejos de tomarse el asunto con calma y frialdad, vivió el encuentro con mucha intensidad -fiel a su estilo-, especialmente los últimos minutos. Tras el penal que le cobraron al Pirata por mano de Facundo Rivero, el entrenador explotó de ira e increpó al árbitro Yael Falcón Pérez, que lo terminó expulsando.

El desubicado gesto de Eduardo Coudet a Yael Falcón Pérez El desubicado gesto de Eduardo Coudet a Yael Falcón Pérez Paso a Paso / TyC Sports Durante la transmisión, se pudo apreciar claramente como el técnico millonario le gritaba "¡Ladrón, ladrón...!" al juez principal. Lo que no se vio hasta unas horas después, gracias a las cámaras exclusivas de Paso a Paso, por TyC Sports, fue el gesto que le hizo cuando se marchaba de la cancha.

En las imágenes, se lo ve a Coudet señalar al réferi, paro luego hacerle la señal de la cruz. Un gesto amenazador y desubicado para la ocasión que deja bien en claro la calentura que manejaba en esos momentos el timonel de River y que no terminó siendo gratuita.