El insólito sincericidio del Chacho Coudet al increpar a Falcón Pérez tras perder la final ante Belgrano

Eduardo Coudet volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica tras la derrota 3-2 de River Plate frente a Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026. Muy caliente por el arbitraje de Yael Falcón Pérez , el DT explotó apenas terminó el encuentro y dejó una frase que hizo muchísimo ruido.

“Ustedes me cagaron la tercera final en esta cancha”, les gritó Coudet a los integrantes de la terna arbitral mientras ingresaban al túnel del Estadio Mario Alberto Kempes. La escena fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La reacción de Coudet contra Falcón Pérez en la final con Belgrano

La reacción de Coudet contra Falcón Pérez en la final con Belgrano

La frase de Eduardo Coudet apuntó directamente a tres finales disputadas en el Estadio Mario Alberto Kempes donde quedó envuelto en fuertes polémicas arbitrales. Las dos primeras fueron cuando dirigía a Rosario Central y todavía siguen siendo muy recordadas por los hinchas del Canalla.

La primera ocurrió en la final de la Copa Argentina 2015 ante Boca Juniors, con arbitraje de Diego Ceballos. Aquella noche, Central explotó por varias decisiones. La más recordada fue el penal que el juez cobró por una supuesta falta de Javier Pinola sobre Gino Peruzzi, aunque la infracción se produjo claramente afuera del área. Nicolás Lodeiro convirtió el 1-0 y cambió el partido.

Pero no fue la única polémica. A Central le anularon un gol de Marco Ruben por posición adelantada y también hubo reclamos en el segundo tanto de Boca por un supuesto offside de Andrés Chávez. Sobre el cierre, el árbitro expulsó al propio Coudet y nuevamente a Pinola en medio de un clima completamente caliente.

Eduardo Coudet como DT de Central en la final ante Boca en el Kempes Coudet protesta como DT de Central en la recordada final de la Copa Argentina 2015 ante Boca en el Kempes

Los penales a River que desataron la bronca de Coudet

La otra final fue la de la Copa Argentina 2016 frente a River, con Patricio Loustau como juez principal. Ese partido terminó 4-3 para River y tuvo múltiples acciones discutidas.

En el inicio del encuentro, Central reclamó un penal sobre Teófilo Gutiérrez por una sujeción de Leonardo Ponzio dentro del área, pero Loustau dejó seguir. Más tarde sí sancionó penal para River por una infracción sobre Nacho Fernández.

La jugada que más bronca generó en Rosario Central fue el segundo penal para River. Lucas Alario cayó tras un leve agarrón y Loustau volvió a cobrar. El delantero convirtió y estiró la ventaja en una acción que el Canalla consideró exagerada. Además, durante el partido también hubo un gol anulado a Teo Gutiérrez por offside y otro tanto invalidado a Damián Musto por mano previa.

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Chacho Coudet no fue a recibir la medalla de subcampeón

Por eso, tras perder la final con Belgrano en 2026, Coudet sintió que volvía a vivir una historia similar en Córdoba y explotó contra la terna arbitral de Yael Falcón Pérez. La bronca de Coudet fue tan grande que ni siquiera subió al escenario a recibir la medalla de subcampeón. El DT fue el único integrante de la delegación de River que decidió ausentarse de la premiación.