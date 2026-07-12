La Selección argentina le hizo un pedido especial a la FIFA para la semifinal ante Inglaterra

La Selección argentina ya piensa en el duelo del miércoles ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y, en las últimas horas, trascendió un pedido especial que la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) elevó a la FIFA para ese encuentro que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Según informó el periodista Gastón Edul, la AFA solicitó que la Albiceleste pueda utilizar su camiseta alternativa, la misma que ya vistió frente a Jordania durante este Mundial . La respuesta oficial se conocerá este martes, cuando la FIFA confirme las indumentarias que utilizarán ambos seleccionados.

La solicitud rápidamente despertó asociaciones con uno de los partidos más emblemáticos de la historia del fútbol argentino: el triunfo 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final de México 1986.

Aquella tarde en el Estadio Azteca, Diego Maradona convirtió la histórica "Mano de Dios" y el recordado "Gol del Siglo" luciendo la camiseta azul que con el paso de los años se transformó en una de las más icónicas de la Selección.

Aunque desde la AFA no hubo una explicación oficial sobre los motivos del pedido, el antecedente inevitablemente alimentó las especulaciones y el entusiasmo de los hinchas.

Una estadística que llama la atención

Zanetti convierte de zurda el gol del 2-1 para Argentina, que finalmente empató 2-2 con Inglaterra y luego ganó 4-3 por penales y avanzó a los cuartos de final de Francia 1998. Archivo

El enfrentamiento del miércoles será el sexto cruce entre argentinos e ingleses en la historia de los Mundiales. Curiosamente, los dos antecedentes más favorables para la Selección llegaron utilizando camisetas alternativas.

En México 1986, Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra con la camiseta azul. Doce años después, en Francia 1998, volvió a utilizar una indumentaria suplente y eliminó a los británicos en los penales tras empatar 2-2 en los octavos de final.

En cambio, los tres partidos disputados con la tradicional camiseta celeste y blanca terminaron en derrotas argentinas: 3-1 en Chile 1962, 1-0 en Inglaterra 1966 y 1-0 en Corea-Japón 2002.

La decisión final de la FIFA

El Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, donde se jugará Argentina vs Inglaterra. Getty Images

Por reglamento, Inglaterra tendrá prioridad de elección al ser el equipo que figura como local administrativo para la semifinal. Eso le permitiría utilizar su camiseta principal blanca, mientras que Argentina deberá adaptarse a la decisión que tome la organización respecto al contraste de colores.

Además de la confirmación de las indumentarias, se espera que en las próximas horas la FIFA anuncie oficialmente el equipo arbitral encargado de dirigir uno de los partidos más trascendentes del torneo.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles desde las 16 (hora argentina) en Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de la llave entre Francia y España.