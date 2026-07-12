Terror en Córdoba: asesinaron a un joven de 20 años durante los festejos por el triunfo de Argentina

Un joven de 20 años fue asesinado durante la madrugada de este domingo en la ciudad de San Francisco, Córdoba , mientras se desarrollaban los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Suiza. La principal hipótesis de la investigación apunta a un presunto ajuste narco .

La víctima fue identificada como Matías Gerardo Ochonga, quien había recuperado la libertad condicional en los primeros días de julio luego de haber estado detenido por robos calificados. De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el ataque habría sido planificado. "Lo estaban esperando", señalaron.

El homicidio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en la intersección de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, un sector donde numerosas personas celebraban el triunfo del seleccionado argentino. Según los primeros datos de la investigación, el joven recibió disparos por la espalda y los agresores escaparon del lugar.

Los investigadores sostienen que ya fueron identificados dos sospechosos, sobre quienes pesa un pedido de captura.

La hipótesis de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico se apoya tanto en la modalidad del crimen como en los antecedentes de los involucrados. Tanto Ochonga como los presuntos atacantes son oriundos de Frontera, la localidad santafesina ubicada junto a San Francisco, una zona que desde hace años se encuentra bajo la influencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Además, trascendió que el joven tenía dos pedidos de captura vigentes al momento de su muerte.

El pedido de justicia por parte de su círculo cercano

Tras conocerse el crimen, familiares y amigos comenzaron a despedirlo en las redes sociales con mensajes cargados de dolor. En una de las publicaciones, uno de sus allegados expresó su deseo de que "se haga justicia" por lo ocurrido, mientras que otros recordaron a la víctima con emotivas palabras.

Mientras tanto, en la ciudad de Córdoba capital los festejos por el triunfo argentino convocaron a unas 20 mil personas en la zona del Patio Olmos. Según informó la Policía provincial, el operativo de seguridad se desarrolló sin incidentes de gravedad.

Durante los controles fueron detenidas seis personas por contravenciones y se secuestraron bebidas alcohólicas, parrillas de venta ambulante y gazebos instalados en el espacio público. Del operativo participaron efectivos de distintas unidades policiales junto con personal de la Municipalidad de Córdoba.