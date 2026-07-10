Los cementerios históricos se convierten en un nuevo atractivo turístico en Córdoba

El próximo 30 de julio la Agencia Córdoba Turismo realizará el lanzamiento oficial del Camino Turístico de Cementerios Cordobeses, un nuevo producto que integrará a los camposantos de distintas localidades de la provincia que cuenten con recorridos patrimoniales guiados.

La presentación tendrá lugar en el Museo Tamburini, en la ciudad de Córdoba, durante la apertura de las XV Jornadas Argentinas de Gestión y Valoración Patrimonial de Cementerios, encuentro de alcance nacional que reunirá del 30 de julio al 1 de agosto a especialistas, investigadores, gestores patrimoniales y representantes de distintas instituciones vinculadas a la preservación del patrimonio funerario.

Esta nueva propuesta busca revalorizar los cementerios como espacios de memoria e identidad, donde confluyen la historia, el arte, la arquitectura y las tradiciones de las comunidades. Lejos de la mirada convencional, estos sitios constituyen verdaderos museos a cielo abierto que conservan valiosos testimonios sobre el desarrollo social, cultural y urbano de cada localidad.

Cementerios como producto turístico "En Córdoba seguimos generando nuevas experiencias para quienes nos visitan, poniendo en valor el enorme patrimonio que tiene nuestra provincia. Este camino invita a descubrir parte de nuestra historia desde una mirada diferente, fortaleciendo la identidad de cada comunidad y creando oportunidades para que más localidades se incorporen a la oferta turística provincial", expresó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

El Camino Turístico de Cementerios Cordobeses convocará a municipios y comunas de toda la provincia para incorporar aquellos cementerios que desarrollen visitas guiadas y propuestas de interpretación patrimonial, permitiendo construir un itinerario que recorra Córdoba a través de su legado histórico y cultural.