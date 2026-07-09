Viajar a la Costa Atlántica se volvió más caro: así quedaron los peajes de cara a las vacaciones de invierno

A pocos días del inicio de las vacaciones de invierno , viajar a Mar del Plata y a los principales destinos de la Costa Atlántica se volvió más caro. Desde este jueves comenzó a regir un aumento del 6,71% en los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), que impacta en las rutas hacia los centros turísticos bonaerenses.

La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que puso en vigencia un nuevo cuadro tarifario para las estaciones ubicadas sobre las rutas que conectan las ciudades costeras.

Para los vehículos de categoría 1 (autos), las nuevas tarifas son las siguientes:

Cuanto sale el viaje a la Costa Atlántica tras el aumento de los peajes.

Por su parte, los conductores que utilizan TelePASE tienen que pagar:

Por qué aumentaron los peajes

El incremento responde al mecanismo de actualización trimestral previsto en el contrato de concesión del Sistema Vial Integrado del Atlántico, basado en el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT).

Este indicador se calcula tomando como referencia un 55% del Índice de Salarios, un 25% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y un 20% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), todos elaborados por el Indec.

Con este ajuste, quienes viajen por las rutas provinciales hacia Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, el Partido de la Costa, San Bernardo, Mar de Ajó y Santa Teresita deberán afrontar un mayor costo en los peajes durante las vacaciones de invierno y el resto de la temporada.