Te toca hacer la VTV en julio si tu patente termina en este número

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio y fundamental para viajar en las vacaciones de invierno. Si tenes que renovar la inspección en julio , antes de sacar turno es importante conocer la normativa en detalle, ya que en algunos distritos fue modificada.

Mientras la provincia de Buenos Aires mantiene el cronograma habitual de vencimientos según la terminación de la patente, en CABA una reforma modificó los plazos de revisión y amplió los lugares habilitados para realizar el trámite.

En la provincia de Buenos Aires, durante julio deben realizar la VTV los vehículos cuya patente termina en 7, siempre que les corresponda renovar la inspección.

Para viajar en las vacaciones de invierno es fundamental renovar la VTV si te corresponde.

En cuanto a la antigüedad, la Provincia mantiene su propio régimen. Los autos particulares continúan exentos durante los primeros años desde el patentamiento y luego deben realizar controles periódicos en las plantas verificadoras habilitadas.

Por otra parte, en CABA comenzó la implementación del nuevo esquema que modifica la antigüedad para la primera inspección y la frecuencia de los controles. Por eso, los propietarios deben verificar qué normativa les corresponde según la fecha de patentamiento de su vehículo.

Qué cambia con la nueva VTV en CABA

La principal modificación establece que los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar la primera VTV a los cinco años desde el patentamiento.

Además, los automóviles con una antigüedad de entre cinco y diez años pasarán a realizar la inspección cada dos años, mientras que los que superen los diez años deberán continuar con la verificación anual.

Otra novedad es que, además de las plantas verificadoras, talleres mecánicos, concesionarias e importadores podrán solicitar la habilitación para realizar la VTV, siempre que cumplan con los requisitos técnicos exigidos.

Qué se controla durante la VTV

Más allá de los cambios en el sistema, la inspección mantiene el mismo objetivo: comprobar que el vehículo reúna las condiciones necesarias para circular de forma segura.

Durante la revisión se verifican:

Sistema de frenos.

Dirección y suspensión.

Neumáticos.

Luces.

Emisiones contaminantes.

Cinturones de seguridad.

Chasis y otros componentes mecánicos.

Si se detectan fallas que comprometan la seguridad, el vehículo tiene que ser reparado antes de lograr la aprobación definitiva. En algunos casos, la normativa prevé una aprobación condicional para corregir defectos menores dentro del plazo establecido.

Qué pasa si se circula con la VTV vencida

Circular con la VTV vencida puede derivar en multas, la retención del vehículo y complicaciones con la cobertura del seguro en caso de un siniestro. Por ese motivo, quienes tengan el vencimiento durante julio deben verificar su situación y realizar el trámite dentro de los plazos correspondientes.