Alerta naranja por nevadas en cordillera y precipitaciones en el llano: el tiempo para este viernes en Mendoza

El SMN emitió un alerta por nevadas de distinta intensidad en alta montaña. En el llano habrá descenso de la temperatura y precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este viernes 10 de julio por nevadas de distinta intensidad en la cordillera de Mendoza, siendo el sur el sector más afectado. En el llano, habrá descenso de la temperatura y precipitaciones en Malargüe.

Según el SMN, hay alerta naranja por nevadas en la cordillera de Malargüe y San Rafael: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 70 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada”, indicaron.

Además, en el resto de la cordillera hay alerta amarilla: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve”, detallaron desde el SMN.

El SMN emitió un alerta para este viernes en la cordillera de Mendoza. Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Para este viernes se anticipa una jornada con nubosidad variable y descenso de la temperatura. Además, se esperan precipitaciones en el departamento de Malargüe. La mínima será de 3 ºC y la máxima de 15 ºC. En alta montaña el cielo estará cubierto y se anuncian nevadas.

Viento: Zonda débil entre las 13 y las 14 en la precordillera Centro-Norte y, probablemente, en el Valle de Uspallata. Circulación de viento Sur leve entre las 12:00 hs. y las 20:00 hs., afectando la zona Sur, Zona Norte y Zona Este.

Zonda débil entre las 13 y las 14 en la precordillera Centro-Norte y, probablemente, en el Valle de Uspallata. Circulación de viento Sur leve entre las 12:00 hs. y las 20:00 hs., afectando la zona Sur, Zona Norte y Zona Este. Nubosidad: probable amanece nublado en la zona Sur y zona Centro. Malargüe continuará con probabilidad de precipitaciones asociadas al mal tiempo en alta montaña. También se prevén precipitaciones cercanas al llano en el Oeste del Valle de Uco y Oeste del Gran Mendoza.

probable amanece nublado en la zona Sur y zona Centro. Malargüe continuará con probabilidad de precipitaciones asociadas al mal tiempo en alta montaña. También se prevén precipitaciones cercanas al llano en el Oeste del Valle de Uco y Oeste del Gran Mendoza. Alta Montaña: persistirá el mal tiempo durante toda la jornada, con precipitaciones de mayor intensidad en la zona Sur y zona Central. En el sector Norte las precipitaciones serán de menor intensidad. Las condiciones se mantendrán hasta parte de la madrugada del sábado. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el sábado estará parcialmente nublado y se espera que ascienda la temperatura, con una máxima cercana a los 17 ºC. Continuarán las nevadas en cordillera.