Continúa el alerta por nevadas y vientos fuertes: así estará el tiempo este jueves en Mendoza

La cordillera provincial se encuentra bajo alerta, según el SMN. En el llano se espera una jornada agradable, con una máxima cercana a los 19 ºC.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias por nevadas y vientos fuertes en la cordillera de Mendoza para este jueves 9 de julio. En el llano se espera una jornada agradable, con una máxima de 19 ºC.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en las zonas centro y sur de la cordillera: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual”, indicaron.

Y agregaron que “la situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco. En la zonas más bajas de la cordillera sur de Mendoza las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve en algunos períodos”.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este jueves en Mendoza. También hay alerta amarilla por vientos: “En la zona de alta cordillera se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h. En zonas más bajas del sur de Mendoza soplarán vientos de la misma dirección, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Esta situación puede provocar reducción de la visibilidad”, detallaron desde el SMN.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: se espera circulación de viento Sur débil entre las 3 y las 18 principalmente en las zonas Sur, Norte y Este. Además, se prevé viento Zonda en toda la precordillera entre las 3 y las 10.

se espera circulación de viento Sur débil entre las 3 y las 18 principalmente en las zonas Sur, Norte y Este. Además, se prevé viento Zonda en toda la precordillera entre las 3 y las 10. Nubosidad: Malargüe amanecerá nublado. Posteriormente aumentará la nubosidad sobre la zona Sur, mientras que durante la tarde el Valle de Uco y la zona Este presentarían cielos con menor nubosidad o despejados. El resto de la provincia permanecerá con cielo seminublado a nublado, sin precipitaciones.

Malargüe amanecerá nublado. Posteriormente aumentará la nubosidad sobre la zona Sur, mientras que durante la tarde el Valle de Uco y la zona Este presentarían cielos con menor nubosidad o despejados. El resto de la provincia permanecerá con cielo seminublado a nublado, sin precipitaciones. Alta Montaña: continuará el mal tiempo con precipitaciones en toda la Alta Montaña. Durante el jueves, las precipitaciones tenderán a debilitarse, y mejorarían a partir de las 21, aunque persistirá el cielo nublado. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este jueves estará ventoso y se espera poco cambio de la temperatura: una mínima de 4 ºC y una máxima de 19 ºC. En alta montaña se anticipan nevadas débiles a moderadas.