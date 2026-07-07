Alerta por nevadas, Zonda y vientos de hasta 110 km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias para este miércoles en distintas zonas de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este miércoles 8 de julio por nevadas, vientos fuertes y Zonda en distintas zonas de Mendoza. En tanto que la temperatura se mantiene agradable, con una máxima estimada de 17 ºC.
Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en la cordillera centro y sur: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual”, indicaron.
Y agregaron que “la situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco. En la zonas más bajas de la cordillera sur de Mendoza las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve en algunos períodos”.
También hay alerta amarilla por vientos en toda la cordillera y en la zona baja de Malargüe: “En la zona de alta cordillera se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h. En zonas más bajas del sur de Mendoza soplarán vientos de la misma dirección, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Esta situación puede provocar reducción de la visibilidad”, detallaron desde el SMN.
Además, se anticipa Zonda en la precordillera de Las Heras y Luján y en el Valle de Uco: “El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h”.
Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
- Nubosidad: cielo seminublado a nublado durante prácticamente toda la jornada, con algunos claros temporarios.
- Alta Montaña: cielo seminublado a nublado durante la mañana. A partir del mediodía se espera mal tiempo con precipitaciones moderadas, principalmente en la zona Sur y en el Oeste de Malargüe. Es probable que las precipitaciones alcancen también la zona Centro. Las precipitaciones se extenderían hasta la medianoche del miércoles al jueves, y luego la nubosidad permanece sin precipitaciones.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un miércoles nublado con asenso de la temperatura, vientos de dirección variable y nevadas en cordillera. Estas condiciones se mantienen el jueves, cuando se espera una mínima de 5 ºC y una máxima de 18 ºC.
El viernes estará mayormente nublado y bajará levemente la temperatura. Continúan las nevadas en cordillera y Malargüe.