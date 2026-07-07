Alerta por nevadas, Zonda y vientos de hasta 110 km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias para este miércoles en distintas zonas de la provincia.

Si bien se espera una jornada agradable, se anticipan distintos fenómenos climáticos a lo largo de la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este miércoles 8 de julio por nevadas, vientos fuertes y Zonda en distintas zonas de Mendoza. En tanto que la temperatura se mantiene agradable, con una máxima estimada de 17 ºC.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en la cordillera centro y sur: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual”, indicaron.

Y agregaron que “la situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco. En la zonas más bajas de la cordillera sur de Mendoza las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve en algunos períodos”.

El SMN emitió un alerta por nevadas en cordillera centro y sur. También hay alerta amarilla por vientos en toda la cordillera y en la zona baja de Malargüe: “En la zona de alta cordillera se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h. En zonas más bajas del sur de Mendoza soplarán vientos de la misma dirección, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Esta situación puede provocar reducción de la visibilidad”, detallaron desde el SMN.

El SMN emitió un alerta por vientos fuertes para este miércoles en Mendoza. Además, se anticipa Zonda en la precordillera de Las Heras y Luján y en el Valle de Uco: “El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h”.