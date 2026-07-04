Ola polar: más de 20 provincias siguen bajo alerta por frío extremo

La ola polar que se instaló sobre gran parte del territorio nacional continúa dejando registros térmicos excepcionales y mantiene bajo alerta a más de veinte provincias argentinas, en un escenario marcado por heladas generalizadas, nevadas inusuales y temperaturas que en numerosas localidades descendieron por debajo de los cero grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este sábado las advertencias por frío extremo y emitió alertas de nivel naranja y amarillo para extensas regiones del país, especialmente en el centro y norte argentino.

Las condiciones más severas se concentran en sectores del interior bonaerense y parte de Córdoba, donde rige una alerta naranja debido al elevado riesgo que las bajas temperaturas representan para la salud de la población. Este nivel de advertencia implica un impacto entre moderado y alto, especialmente para niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas o problemas respiratorios.

Durante las últimas jornadas se registraron mínimas históricas en numerosas localidades de la provincia de Buenos Aires, con marcas cercanas a los -5°C en algunas zonas del interior y registros negativos incluso dentro del Área Metropolitana.

Entre los distritos alcanzados por la alerta naranja aparecen ciudades y localidades como Tandil, Necochea, Balcarce, Tres Arroyos, Dolores, Chascomús, Lobos y Saladillo, entre otras.

Más de 20 provincias bajo alerta por la ola polar

En paralelo, el organismo mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas para el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y amplias regiones del país.

La advertencia alcanza además a provincias como Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Neuquén y Chubut.

Aunque el nivel amarillo representa un riesgo menor que el naranja, las autoridades sanitarias recomiendan extremar cuidados, especialmente en personas vulnerables y quienes desarrollan actividades al aire libre durante las primeras horas del día.

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano el pronóstico anticipa un fin de semana plenamente invernal. Este sábado se espera una temperatura mínima cercana a los 0 grados y una máxima que rondará los 11°C, con cielo parcialmente nublado y vientos leves.

El domingo, en tanto, aumentará la nubosidad y podrían registrarse lluvias aisladas hacia la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 12 grados.

Los especialistas prevén que recién a partir del lunes comenzará una recuperación gradual de las temperaturas, aunque el ambiente continuará siendo frío durante buena parte de la próxima semana.

La nieve volvió a lugares impensados

La persistencia de la ola polar dejó además imágenes poco habituales en distintas regiones del país. En la provincia de Buenos Aires se registraron nevadas en Mar del Plata, un fenómeno que no ocurría desde hacía 35 años, además de reportes en localidades como Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres.

El fenómeno también alcanzó a distintas zonas serranas de Córdoba, entre ellas La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita, mientras que en Tucumán la nieve volvió a cubrir Tafí del Valle, generando un importante movimiento turístico y obligando a reforzar las precauciones en rutas y caminos de montaña.

Todo indica que el invierno seguirá mostrando su cara más rigurosa durante el fin de semana y que las alertas podrían mantenerse vigentes mientras persistan las condiciones asociadas a la ola polar.