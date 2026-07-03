Por segundo año consecutivo, en Tunuyán la solidaridad se hace presente ante la ola polar

Ante la inminente ola polar que atraviesa el Valle de Uco, la Municipalidad de Tunuyán realizó un nuevo operativo solidario para acompañar a familias de seis barrios populares del departamento. La acción tuvo como objetivo acercar un plato caliente en una semana marcada por temperaturas bajo cero, nevadas en el llano y suspensión de clases por las condiciones climáticas.

El operativo estuvo encabezado por el intendente Emir Andraos y fue acompañado por el jefe de la Guarnición Ejército Campo Los Andes, teniente coronel Darío Javier Sosa. La asistencia se realizó de manera articulada entre el municipio y el Ejército Argentino, que puso a disposición cocinas de campaña y camiones para llegar a cada barrio.

La logística comenzó el pasado sábado, cuando el servicio meteorológico provincial alertaba sobre la ola polas. Andraos junto a su equipo de gestión comenzaron a desplegar un operativo que no es casual, sino es una acción que vienen repitiendo. Llegado el día miércoles, personal municipal trabajó en las cocinas del Ejército y también en el CIC de calle La Argentina. Se pelaron y cortaron las verduras. Ya durante la mañana del jueves, las hornallas se encendieron para comenzar con la cocción e integrar cada uno de los ingredientes.

En total, se prepararon cerca de 1.850 raciones de guiso de lentejas. Las verduras fueron donadas por el productor Marcelo Sabina, mientras que la Municipalidad realizó la compra de las lentejas y la carne para sumar proteínas al plato.

A las 18 horas, las ollas ya estaban listas en cada una de las cocinas de campaña. Luego, seis camiones fueron distribuidos de manera simultánea hacia distintos sectores del departamento y llegaron a los barrios alrededor de las 19.30. Allí, vecinos y vecinas se acercaron con sus recipientes para recibir una porción caliente en una de las noches más frías de la semana.

Esta acción tiene como antecedente la cruzada solidaria realizada durante el invierno pasado, cuando la Municipalidad de Tunuyán, con el apoyo del Ejército Argentino, Cáritas y vecinos, distribuyó un plato de comida caliente a sectores más vulnerables del departamento. Este año, ante un nuevo pronóstico de temperaturas extremas, el municipio volvió a articular el operativo para acompañar a las familias.

El intendente Emir Andraos destacó la continuidad de esta iniciativa y remarcó la importancia de estar presentes en momentos complejos. “Cuando tenemos el pronóstico de temperaturas muy bajas, decidimos acompañar a la comunidad, sobre todo en estos barrios más postergados, donde viene bien un mimo y un plato de comida caliente”, expresó.

Además, puso en valor el trabajo conjunto con el Ejército Argentino. “El año pasado hicimos dos operativos similares. Este año decidimos replicarla. Me comuniqué con los tenientes, que siempre están muy predispuestos, con quienes articulamos y trabajamos todo el año”, dijo.En ese sentido, Andraos agregó: “Estamos en seis lugares distintos, con las cocinas y toda la infraestructura del Ejército a disposición, junto a todo el equipo municipal, para entregar estas casi 1.850 raciones que hemos preparado”.

El jefe comunal también hizo referencia al contexto climático que atraviesa el departamento. “Ayer y hoy han sido días de temperaturas muy bajas. Como siempre, tratamos de acompañar y estar cerca, no solamente con los servicios diarios y diferentes asistencias, sino también con este tipo de acciones que acercan un alimento consistente, con muchas calorías”, sostuvo.