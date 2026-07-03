Cuenta DNI sube reintegros en julio: qué descuentos siguen vigentes

Julio llega con una nueva agenda de descuentos para los usuarios de Cuenta DNI , la billetera digital de Banco Provincia. En plena previa de las vacaciones de invierno, la entidad renovó su esquema de beneficios con mejoras en los topes de reintegro y promociones pensadas para el consumo cotidiano.

La actualización apunta a dos frentes: sostener los descuentos más usados en comercios de cercanía y reforzar rubros que ganan movimiento durante el receso escolar, como gastronomía, actividades recreativas, eventos y movilidad. La billetera, que ya supera los 10 millones de usuarios, mantendrá beneficios en almacenes, ferias, universidades, farmacias, librerías, garrafas y marcas adheridas.

Una de las principales novedades del mes aparece en gastronomía. Durante julio, el beneficio del 25% de descuento estará disponible todos los días de la semana y tendrá un nuevo tope de reintegro de $10.000 semanales. Para alcanzar ese ahorro máximo, el usuario deberá realizar consumos por $40.000 en locales adheridos.

La misma mejora se aplicará en los locales YPF Full, aunque en este caso la promoción estará vigente los sábados y domingos. También será del 25%, con un tope de $10.000 por fin de semana, alcanzable con compras por $40.000. Desde la entidad aclararon que este beneficio no corresponde a la carga de combustibles, sino a consumos en los locales adheridos.

Además de las subas en esos dos rubros, Cuenta DNI conservará durante julio varias promociones habituales . En comercios de cercanía, el descuento será del 20% de lunes a viernes, con un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con compras por $30.000. Este beneficio incluye rubros de uso frecuente para el abastecimiento diario.

Las ferias y mercados bonaerenses seguirán con un 40% de descuento todos los días, con un límite de $6.000 por semana y por persona. En ese caso, el tope se alcanza con consumos por $15.000. También continuará el beneficio para la compra de garrafas, con 40% de descuento durante todo el mes y un reintegro máximo unificado de $18.000 mensuales.

Beneficios para vacaciones de invierno

El calendario de julio también suma promociones vinculadas al receso escolar. Banco Provincia mantendrá descuentos del 40% en universidades, clubes, entidades educativas y eventos, con un tope semanal de $6.000. Además, se incorporan propuestas especiales para actividades recreativas, entre ellas la Feria del Libro Infantil y Juvenil.

El esquema se completa con descuentos en marcas adheridas, librerías de texto, farmacias y perfumerías. En marcas destacadas habrá 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000. Las librerías tendrán 10% los lunes y martes, sin tope de reintegro, mientras que farmacias y perfumerías ofrecerán el mismo porcentaje los miércoles y jueves, también sin límite de devolución.

Otra herramienta para quienes usan la aplicación será la posibilidad de pagar con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI mediante pagos sin contacto y acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos. Con este paquete de beneficios, la billetera busca sostener su presencia en el consumo diario y ganar protagonismo durante las salidas de invierno.