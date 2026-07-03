Cuenta DNI sube reintegros en julio: qué descuentos siguen vigentes
La billetera de Banco Provincia actualizó sus promociones de julio con subas en reintegros, descuentos diarios y beneficios para vacaciones.
Julio llega con una nueva agenda de descuentos para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia. En plena previa de las vacaciones de invierno, la entidad renovó su esquema de beneficios con mejoras en los topes de reintegro y promociones pensadas para el consumo cotidiano.
La actualización apunta a dos frentes: sostener los descuentos más usados en comercios de cercanía y reforzar rubros que ganan movimiento durante el receso escolar, como gastronomía, actividades recreativas, eventos y movilidad. La billetera, que ya supera los 10 millones de usuarios, mantendrá beneficios en almacenes, ferias, universidades, farmacias, librerías, garrafas y marcas adheridas.
Los reintegros que suben en julio
Una de las principales novedades del mes aparece en gastronomía. Durante julio, el beneficio del 25% de descuento estará disponible todos los días de la semana y tendrá un nuevo tope de reintegro de $10.000 semanales. Para alcanzar ese ahorro máximo, el usuario deberá realizar consumos por $40.000 en locales adheridos.
La misma mejora se aplicará en los locales YPF Full, aunque en este caso la promoción estará vigente los sábados y domingos. También será del 25%, con un tope de $10.000 por fin de semana, alcanzable con compras por $40.000. Desde la entidad aclararon que este beneficio no corresponde a la carga de combustibles, sino a consumos en los locales adheridos.
Qué descuentos se mantienen
Además de las subas en esos dos rubros, Cuenta DNI conservará durante julio varias promociones habituales. En comercios de cercanía, el descuento será del 20% de lunes a viernes, con un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con compras por $30.000. Este beneficio incluye rubros de uso frecuente para el abastecimiento diario.
Las ferias y mercados bonaerenses seguirán con un 40% de descuento todos los días, con un límite de $6.000 por semana y por persona. En ese caso, el tope se alcanza con consumos por $15.000. También continuará el beneficio para la compra de garrafas, con 40% de descuento durante todo el mes y un reintegro máximo unificado de $18.000 mensuales.
Beneficios para vacaciones de invierno
El calendario de julio también suma promociones vinculadas al receso escolar. Banco Provincia mantendrá descuentos del 40% en universidades, clubes, entidades educativas y eventos, con un tope semanal de $6.000. Además, se incorporan propuestas especiales para actividades recreativas, entre ellas la Feria del Libro Infantil y Juvenil.
El esquema se completa con descuentos en marcas adheridas, librerías de texto, farmacias y perfumerías. En marcas destacadas habrá 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000. Las librerías tendrán 10% los lunes y martes, sin tope de reintegro, mientras que farmacias y perfumerías ofrecerán el mismo porcentaje los miércoles y jueves, también sin límite de devolución.
Otra herramienta para quienes usan la aplicación será la posibilidad de pagar con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI mediante pagos sin contacto y acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos. Con este paquete de beneficios, la billetera busca sostener su presencia en el consumo diario y ganar protagonismo durante las salidas de invierno.