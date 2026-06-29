Cuenta DNI confirmó los descuentos de julio: qué cambia para las vacaciones de invierno

La billetera digital de Banco Provincia renovó sus promociones para julio. El detalle de los descuentos, los topes y las novedades de la Cuenta DNI.

Cuáles son los descuentos que habrá con Cuenta DNI durante julio. Foto: Banco Provincia

Con la llegada de las vacaciones de invierno, Cuenta DNI renovó su esquema de descuentos para julio. La billetera digital de Banco Provincia mantendrá sus populares beneficios en distintos rubros y, además, incorporará mejoras en algunas de las promociones más utilizadas por sus usuarios.

El nuevo cronograma incluye reintegros en comercios de cercanía, ferias, mercados, garrafas, librerías, farmacias, perfumerías y estaciones de servicio adheridas, además de promociones especiales para eventos y opciones de financiamiento con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.

Julio llega con novedades en los descuentos y promociones de la Cuenta DNI. Banco Provincia La novedad de Cuenta DNI en julio La principal novedad del mes pasa por dos beneficios que incrementarán el monto máximo de devolución. Tanto la promoción de gastronomía como la de los locales YPF Full elevarán su tope de reintegro semanal de $8.000 a $10.000, una mejora que llega en plena temporada de vacaciones de invierno.

En el caso de gastronomía, el descuento estará disponible todos los días de la semana, mientras que en YPF Full regirá los sábados y domingos para compras en locales adheridos. En ambos casos, el beneficio es del 25% y el nuevo tope se alcanza con consumos de $40.000. La promoción no incluye la compra de combustibles.

Además, durante el receso invernal, Banco Provincia también ofrecerá promociones especiales en eventos, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y sumará por primera vez descuentos vinculados al rubro de movilidad.