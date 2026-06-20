Día del Padre: Cuenta DNI lanzó descuentos clave para comprar el regalo a último momento

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia ofrece promociones especiales por el Día del Padre, con descuentos de hasta 30% y cuotas sin interés.

Cuenta DNI lanzó descuentos clave para quienes todavía no compraron el regalo del Día del Padre. Foto: Banco Provincia

En la previa al Día del Padre, Cuenta DNI lanzó promociones especiales para quienes todavía no compraron el regalo. La billetera virtual del Banco Provincia ofrece descuentos de hasta 30% y cuotas sin interés en distintos rubros, una oportunidad clave para aprovechar en las compras de último momento.

Bajo la consigna "Día del Padre: últimos días de la promo para que te pongas la 10 con el regalo", la aplicación habilitó beneficios exclusivos en comercios adheridos de toda la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa se suma al paquete de descuentos y promociones que la billetera virtual renueva cada mes para sus más de 10 millones de usuarios. En esta oportunidad, los beneficios también incluyen rebajas de hasta el 30% y la posibilidad de financiar compras en cuotas sin interés.

Los descuentos especiales de Cuenta DNI para el regalo del Día del Padre. Banco Provincia En qué comercios hay descuentos por el Día del Padre Los beneficios especiales por la fecha están disponibles en los siguientes rubros:

Perfumerías.

Farmacias.

Ópticas.

Librerías de texto. Además, quienes utilicen la aplicación podrán acceder a cuatro cuotas sin interés en los comercios adheridos a la promoción.