Día del Padre: Cuenta DNI lanzó descuentos clave para comprar el regalo a último momento
Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia ofrece promociones especiales por el Día del Padre, con descuentos de hasta 30% y cuotas sin interés.
En la previa al Día del Padre, Cuenta DNI lanzó promociones especiales para quienes todavía no compraron el regalo. La billetera virtual del Banco Provincia ofrece descuentos de hasta 30% y cuotas sin interés en distintos rubros, una oportunidad clave para aprovechar en las compras de último momento.
Bajo la consigna "Día del Padre: últimos días de la promo para que te pongas la 10 con el regalo", la aplicación habilitó beneficios exclusivos en comercios adheridos de toda la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa se suma al paquete de descuentos y promociones que la billetera virtual renueva cada mes para sus más de 10 millones de usuarios. En esta oportunidad, los beneficios también incluyen rebajas de hasta el 30% y la posibilidad de financiar compras en cuotas sin interés.
En qué comercios hay descuentos por el Día del Padre
Los beneficios especiales por la fecha están disponibles en los siguientes rubros:
- Perfumerías.
- Farmacias.
- Ópticas.
- Librerías de texto.
Además, quienes utilicen la aplicación podrán acceder a cuatro cuotas sin interés en los comercios adheridos a la promoción.
Todos los descuentos de Cuenta DNI en junio
Estas promociones especiales se suman a los populares descuentos que mantiene vigentes la Cuenta DNI.
Comercios de cercanía (incluye carnicerías):
- 20% de descuento de lunes a viernes.
- Tope de $6.000 por semana.
- Se alcanza con consumos de $30.000.
Ferias y mercados bonaerenses:
- 40% de descuento todos los días.
- Tope de $6.000 semanales.
- Se alcanza con compras de $15.000.
Garrafas:
- 40% de descuento todos los días.
- Tope de $18.000 por mes.
- Se alcanza con consumos de $45.000.
Universidades, eventos, entidades educativas y clubes:
- 40% de descuento todos los días.
- Tope de $6.000 por semana.
- Se alcanza con consumos de $15.000.
Gastronomía:
- 25% de descuento los sábados y domingos.
- Tope de $8.000 por semana.
- Se alcanza con consumos de $32.000.
FULL YPF (gastronomía):
- 25% de descuento los sábados y domingos.
- Tope de $8.000 por semana.
- No aplica para combustibles.
Marcas destacadas:
- 30% de descuento todos los días.
- Tope de $15.000 por mes.
- Se alcanza con consumos de $50.000.
Librerías de texto:
- 10% de descuento los lunes y martes.
- Sin tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías:
- 10% de descuento los miércoles y jueves.
- Sin tope de reintegro.
Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI:
Hasta tres cuotas sin interés en compras sin contacto realizadas en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.