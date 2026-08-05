Cómo avanza el operativo del lado chileno para despejar el corredor internacional

Mientras las máquinas continúan trabajando sin descanso del lado argentino, en Chile también avanzan las tareas para recuperar la transitabilidad del Camino Internacional. Sin embargo, las autoridades del Complejo Fronterizo Los Libertadores dejaron en claro que el Paso Internacional Cristo Redentor seguirá cerrado hasta que existan condiciones completamente seguras para la circulación.

El delegado presidencial de la provincia de Los Andes, Ricardo Figueroa Ayala, realizó un nuevo balance sobre el estado del corredor internacional y explicó que el despeje muestra avances importantes. Según indicó, los equipos lograron limpiar gran parte del tramo comprendido entre Guardia Vieja y el complejo fronterizo y ahora concentran los trabajos desde Los Libertadores hacia el túnel internacional.

Figueroa destacó el trabajo realizado por la maquinaria y el personal desplegado durante los últimos días. Remarcó que todas las tareas se llevan adelante siguiendo un protocolo de transitabilidad segura, con el objetivo de evitar riesgos cuando llegue el momento de reabrir el corredor.

El funcionario chileno explicó que durante la tarde de este miércoles se realizaría una revisión técnica de todas las obras ejecutadas hasta el momento. Además, este jueves se llevarán a cabo controles de avalanchas y se analizarán los informes de Vialidad antes de resolver cómo será una eventual reapertura.

Según detalló, la intención es avanzar de manera progresiva. Primero se evaluará el ingreso de turistas al complejo fronterizo, luego el traslado de funcionarios y, finalmente, la habilitación del Túnel Internacional Cristo Redentor , siempre que las condiciones lo permitan.

De esta manera, del lado chileno también mantienen una postura de máxima precaución pese a la mejora parcial del tiempo. La prioridad continúa siendo garantizar una circulación segura luego del intenso temporal que afectó a toda la cordillera.

En Argentina siguen despejando el tramo más complicado

Bomberos voluntarios de Montaña Uspallata

Del lado argentino, las tareas también continúan en los sectores donde la nieve se acumuló con mayor intensidad. Este miércoles al mediodía se realizó un desplazamiento controlado de vehículos entre Puente del Inca y Villa Las Cuevas para reabastecer de alimentos a la zona y realizar el relevo del personal que trabaja en la emergencia.

El operativo permitió además mostrar el estado actual de la Ruta Nacional N°7, especialmente en la Curva de la Soberanía, considerada uno de los puntos más complejos del corredor por la gran cantidad de nieve acumulada. En ese sector trabajan de manera conjunta Gendarmería Nacional, la Policía de la Comisaría 23, la Guardia Urbana Municipal y Vialidad Nacional.

Las autoridades remarcaron que el Paso Internacional continuará cerrado porque el despeje de toda la traza demandará más tiempo. Aunque tanto Argentina como Chile registran avances importantes en los trabajos, la reapertura dependerá de que ambos lados del corredor cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para volver a habilitar el tránsito internacional.