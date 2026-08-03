Tras los rumores que lo vinculaban a Marruecos, Vozinha llegó a Chile y ya es jugador de Colo-Colo

En medio de la incertidumbre, Vozinha finalmente arribó a suelo trasandino y fue presentado oficialmente como refuerzo de Colo-Colo.

Tras el espectacular Mundial 2026 que tuvo, en el que fue el jugador revelación del certamen, la carrera de Vozinha dio un vuelco y fue fichado por Colo-Colo. En Chile ya lo habían anunciado hace unos 10 días, pero en todo ese tiempo no se había producido su llegada al país y comenzaron a sembrarse las dudas.

En medio de la demora, trascendió el rumor de que dejaría plantado al conjunto trasandino y se iría al Renaissance Sportive Berkane de Marruecos. Sin embargo, estas versiones quedaron rápidamente descartadas y en las últimas horas se dio de una vez por todas su tan esperado arribo a suelo chileno.

Colo-Colo presentó oficialmente a Vozinha como refuerzo @ColoColo Este domingo por la noche, el héroe de Cabo Verde llegó a Santiago y fue recibido en el aeropuerto por una gran cantidad de fanáticos, incluidos muchos niños, que lo estaban esperando y corearon su nombre al verlo pasar. El arquero de 40 años se sacó fotos, firmó autógrafos y procedió a ser trasladado a las instalaciones del club, donde lo aguardaba otra multitud.

"No esperaba tanta gente después del tiempo que demoró todo para llegar aquí. Es muy gratificante ver a tanta gente para recibirme. Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas de Colo-Colo. Nos vemos pronto en el Monumental", fueron sus primeras palabras como refuerzo del elenco albo.

Si bien aún el club no lo hizo oficial, el contrato sería por un año y medio, hasta diciembre de 2027. En lo que queda del 2026, Vozinha tendrá solo competencia local. Y si el equipo mantiene el rendimiento actual, que lo coloca puntero de la Primera División de Chile con 12 puntos de ventaja sobre el segundo, la próxima temporada estará disputando la Copa Libertadores.