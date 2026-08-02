Chelsea hizo ofical el fichaje de Valentín Barco: el video con el que lo anunció y hasta cuándo firma

Tras sus breves y fallidos pasos por Brighton y Sevilla, cuando parecía que su fuego se apagaba y volvería al fútbol argentino, apareció el Racing de Estrasburgo en 2025 y Valentín Barco reencaminó su carrera. Allí encontró continuidad y volvió a demostrar su mejor versión futbolística, lo que le permitió volver a ser convocado a la Selección argentina.

En los Blanquiazules tuvo una gran temporada 2025/26, en la que acumuló 41 partidos jugados (34 como titular), convirtió 3 goles, dio 9 asistencias, logró un 8° puesto Ligue 1 y fue semifinalista de la Copa de Francia y de la Conference League. Sus buenos rendimientos llamaron la atención del Chelsea, que en abril acordó con el Colo para ficharlo y este domingo 2 de agosto hizo oficial su contratación.

El video con el que Chelsea anunció el fichaje de Valentín Barco @ChelseaFC Los Blues lo confirmaron mediante un video en el que se ve la ciudad de Londres, mientras se anuncia la noticia en un programa ficticio de radio, en el que el destacado exfutbolista del club Gary Cahill describe así al ex Boca: "Probablemente una buena incorporación al equipo. 22 años de edad, muy ofensivo, muy emocionante, así que será interesante ver cómo le va. Así que otro joven león emocionante se une a la manada".

Luego publicaron un comunicado en el que confirmaron que firmó un contrato a largo plazo por 7 temporadas, hasta mediados de 2033. No se especifica cuánto pagaron por él, pero al ser el Chelsea la principal cara del grupo inversor que maneja tanto a los londinenses como al Estrasburgo, se presupone que fue un monto que no le implicó grandes sacrificios económicos.