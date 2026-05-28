¿La sorpresa de Scaloni? El ex Boca que se metería en la lista definitiva para el Mundial 2026

Lionel Scaloni siempre tiene un as bajo la manga. A horas de que confirme oficialmente a los 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026 , empezaron a aparecer pistas fuertes sobre dos nombres que tendrían el camino allanado para integrar la nómina definitiva.

La primera bomba que explotó en Ezeiza tuvo como protagonista a Franco Mastantuono. Por decisión del DT, la joya de 18 años no estará entre los elegidos que viajarán la próxima semana a Estados Unidos para defender el título en Estados Unidos, México y Canadá. ¿El motivo? Su falta de continuidad en el Real Madrid a lo largo de la temporada, una situación que terminó de inclinar la balanza para mal.

A partir de ahí, se abrieron nuevos interrogantes en lo que respecta a los últimos dos lugares. En ese contexto, Gastón Edul, periodista que cubre a la Selección para TyC Sports, reveló un dato clave: Giovani Lo Celso y Valentín Barco son los máximos candidatos para llenar los asientos vacantes. El ex Boca, toda una sorpresa que ganó mucho terreno en los últimos meses al ritmo de su altísimo nivel en el Racing de Estrasburgo.

Aunque Scaloni mantiene el hermetismo absoluto y todavía no anunció la lista oficial -lo haría este viernes 29 de mayo-, a esta hora la sensación es que ambos futbolistas tienen un pie adentro del Mundial . En consecuencia, el que perdería terreno es Emiliano Buendía, que viene de ser la figura del Aston Villa campeón de la UEFA Europa League.

Por qué Lo Celso y Barco estarían entre los 26 convocados por Scaloni

Lo Celso va por su revancha personal. Si bien no atraviesa su mejor momento futbolístico en el Betis de España, el mediocampista de 30 años es uno de los referentes de la Scaloneta y tiene una espina clavada: no fue parte del plantel que alcanzó la gloria en Qatar 2022 dado a que una compleja lesión lo dejó afuera de la lista. "Muy seguramente Lo Celso esté en la lista de 26 convocados de la Selección argentina al Mundial", aseguró Edul.

Lo Celso, el sueño que Central quiere hacer realidad en este 2026. Lo Celso estaría en la lista de la Selección para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Del otro lado aparece el Colo Barco. El lateral/volante de 21 años explotó en la Ligue 1 con la camiseta del Racing de Estraburgo y fue adquirido por el Chelsea, donde jugará a partir de la próxima temporada. Su posible convocatoria, además, va de la mano con la capacidad que tiene para ocupar varios puestos de la cancha, una cuestión que Scaloni considera clave teniendo en cuenta que hay varios tocados. "Lo llamaron para que empiece a entrenarse en el predio de Ezeiza. Es por eso que tiene grandes chances de estar entre los 26", lanzó Gastón Edul.

Todavía falta la confirmación oficial, claro. Pero, salvo un giro inesperado, todo indica que tanto Lo Celso como Barco disputarán su primera Copa del Mundo con la Albiceleste.