¡Bombazo! Scaloni convocará a dos joyas de River y una de Boca para los amistosos previos al Mundial 2026
Sacando la lista de 26, Lionel Scaloni decidió citar a cinco jugadores del fútbol argentino y uno del exterior para la gira de la Selección antes de la Copa del Mundo.
Lionel Scaloni ya empieza a definir los últimos detalles antes de presentar la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026 y, en paralelo, también prepara los amistosos previos ante Honduras e Islandia. En ese contexto, el cuerpo técnico tomó una decisión bomba: subirá a la gira a varios juveniles del fútbol argentino.
Scaloni amplía la lista a 30 jugadores para la gira previa al Mundial
Entre los elegidos para ampliar una nómina que sería de 30 futbolistas aparecen Santiago Beltrán y Joaquín Freitas de River, Tomás Aranda de Boca, Ignacio Ovando de Rosario Central y Simón Escobar de Vélez Sarsfield. A ellos se suma Nicolás Capaldo, el lateral con pasado en el Xeneize que milita en el Hamburgo de Alemania.
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