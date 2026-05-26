¡Bombazo! Scaloni convocará a dos joyas de River y una de Boca para los amistosos previos al Mundial 2026

Lionel Scaloni ya empieza a definir los últimos detalles antes de presentar la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026 y, en paralelo, también prepara los amistosos previos ante Honduras e Islandia. En ese contexto, el cuerpo técnico tomó una decisión bomba: subirá a la gira a varios juveniles del fútbol argentino.